Вибух наземного дрона окупантів із протитанковими мінами: бойова робота бійців 108-ї бригади ТрО. ВIДЕО

Детонація наземного дрона з протитанковими мінами стала результатом влучання українського безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони уразили наземний роботизований комплекс на дорозі, який віз окупантам поповнення мін.

Унаслідок удару відбулася детонація всієї вибухівки разом із наземним комплексом.

На кадрах видно, що від техніки противника не залишилося сліду.

