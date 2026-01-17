Раненый рашист покончил с собой после сбрасывания с дрона бойцами 225-го ОШП. ВИДЕО
Оккупант покончил с собой во время сбрасывания с ударного дрона пилотами 225-го отдельного штурмового полка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы сделали первое сбрасывание с БПЛА и поразили рашиста, который прятался в зарослях.
В результате удара с беспилотника раненый захватчик решил не ждать следующего сбрасывания и ликвидировал себя выстрелом в голову.
Заснятыми кадрами самоликвидации военного РФ бойцы поделились в телеграм-канале.
Luk Viktor
Леонід #587957
Павло Бубенко #551281
Irina Melodia
WRX WRX
