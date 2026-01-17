Поранений рашист вкоротив собі віку після скиду з дрона бійцями 225-го ОШП. ВIДЕО

Окупант вкоротив собі віку під час скиду з ударного дрона пілотами 225-го окремого штурмового полку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці зробили перший скид з БпЛА та уразили рашиста, який ховався в хащах.

В результаті удару з безпілотника поранений загарбник вирішив не чекати наступний скид та ліквідував себе чергою в голову.

Зафільмованими кадрами самоліквідації військового РФ бійці поділилися у телеграм-каналі.

