Баканов и Наумов за несколько часов до вторжения на 6 автомобилях, наполненных наличными, покинули Украину, - расследование

За несколько часов до полномасштабного российского вторжения тогдашний руководитель СБУ Иван Баканов и его заместитель Андрей Наумов покинули территорию Украины.

Об этом рассказал бизнесмен Сергей Ваганян во второй части интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы, сообщает Цензор.НЕТ.

Выезд из Украины руководства СБУ

Бизнесмен утверждает, что Наумов с Бакановым за несколько часов до полномасштабного вторжения на шести автомобилях покинули Украину.

"Баканов с Наумовым накануне полномасштабного вторжения, за несколько часов, на шести автомобилях пересекали государственную границу Украины в направлении Европейского Союза. На шести автомобилях, полностью забитых наличными. Их не было в стране", - говорит Ваганян.

На вопрос, как удалось вернуть Баканова в Украину, бизнесмен ответил, что ему об этом ничего не известно.

"Сдача" территорий 

Ваганян также утверждает, что Баканов и Наумов получили через третьи страны от российских спецслужб значительные суммы денег, чтобы фактически сдать украинские территории.

"Они через Германию, мы сейчас не втягиваем сюда европейских партнеров, получили от российских спецслужб с помощью Акста (Александр Акст - предприниматель, - ред), так как у Акста есть юридические лица на территории Германии, они через Германию и через Кипр получили очень круглую сумму денег за то, чтобы сдать часть территорий Украины. Ни для кого не секрет, что произошло в первые дни войны на территории Чернобыля, ни для кого не секрет, как они (россияне, - ред.) заходили на территорию Харьковской области, на территорию Николаевской области", - заявил предприниматель.

На уточняющий вопрос, входила ли Запорожская АЭС в эти условия, бизнесмен ответил, что "да".

"Крышевание" контрабандных схем 

Кроме этого, бизнесмен утверждает, что СБУ под руководством Баканова занималась "крышеванием" контрабанды товаров широкого потребления и электроники. 

"Предприятие "Премиум пакет" (владелец Акст), которое было кошельком Наумова и Баканова, оно в Украине было монополистом на так называемом рынке почтовых операторов. Они ввозили контрабандой все товары широкого потребления - от одежды до сигарет и кальянного табака. Даже были и наркотические средства... Вся техника, все айфоны, которые продавались на территории нашего государства, были завезены через предприятие "Премиум пакет". Когда были определенные сигналы к президенту Украины, то Баканов эти сигналы просто нивелировал. Рассказывал, что Наумов эффективный правоохранительный менеджер", - сказал Ваганян.

По его словам, через эти схемы мимо государственного бюджета уходили миллиарды гривен - средства "оседали" в карманах Акста и тогдашнего руководства СБУ. 

Роль Акста во введении санкций СНБО 

Ваганян также рассказал, что контрабандист Акст предложил Наумову устранять конкурентов с помощью санкций СНБО.

"Акст понимал, что конкуренты так называемые наступают, и он предложил в офисе на встрече с Наумовым ввести против всех этих людей санкции. Для того, чтобы тот (Наумов, - ред.) переадресовал эту информацию Баканову, чтобы он с ним это согласовал. Все санкции были написаны у Акста в офисе. Все санкции, целью которых была мотивация Акста забрать большую долю рынка и стать монополистом в контрабандной системе Украины. Мотивация была очень простой - больше денег, большая доля рынка и чтобы все шло через него", - говорит бизнесмен.

Кроме этого, по словам предпринимателя, санкции СНБО использовались также и как инструмент для "заработка". В частности, как рассказал Ваганян, бизнесмен Вадим Ермолаев "откупился" от санкций миллионами долларов и квартирами.

"Он передал Наумову 5 миллионов долларов наличными и купил Наумову и Баканову две квартиры в доме возле Мариинского парка рядом с Министерством здравоохранения, там, где находится знаменитая квартира Миндича. Все знают этот дом. Далее Ермолаев не попал в санкционный список. Это было весной 2021 года", - рассказал предприниматель. 

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.
  • Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.
  • Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного получения незаконной выгоды бывшими топ-чиновниками Службы безопасности Украины после публичных заявлений в СМИ украинского бизнесмена Сергея Ваганяна.

І що скаже зелене непоразуміння? Тут вже не розкажеш казки що він до Баканова ніяким боком. Саме зеля призначив цого зрадника на посаду голови СБУ.
22.01.2026 00:01 Ответить
Тікали хто куди ! Вся наша "еліта" свої родини завчасно повивозили !
21.01.2026 23:57 Ответить
22.01.2026 00:45 Ответить
"Ухилянтам" - закрите гетто, пильні прикордонники з квадрокоптерами над Тисою, закон, бусик сцикака і "пливе кача". Мародерам зєбаната - діряві кордони і вибіркова сліпота прикордонників, і бусики, повні награбованого бабла
22.01.2026 09:16 Ответить
zeПідори кремлівські!
22.01.2026 09:26 Ответить
А ви там ще щось на Трампа гавкаєте, окстітєсь шановні
22.01.2026 09:30 Ответить
Нет ничего тайного что не стало б явным (с)
Читайте Біблію
22.01.2026 09:34 Ответить
це ти до Баканова звертаєшься?
22.01.2026 12:27 Ответить
Тепер всі пазли склалися,криворогульний чорт це ворог України на посту президента.А Бакланови,Міндіч,хуїндічі це його гешефтні шістки для дерибану на один срок,але пожиттєвий.
22.01.2026 09:45 Ответить
5-6 ефективних менеджерів
22.01.2026 13:50 Ответить
Зе не звикати петляти під дурника і виправдовуватися.То він не бачив, що робиться за його "потужною" спиною, а тепер здивується, що навіть і не думав, що "слуги народу" та його друзі на вищих посадах, були такими "бяками".) Ось і зараз,як відреагував на корупційний скандал зі своїм друзякою Бакановим та зрадником-корупціонером Наумовим? Відреагував жорстко і рішуче.... промовчав.)
22.01.2026 10:07 Ответить
побачимо як 🤡 говнокомандучий зеленський , буде здавати тер.України далі , шоб примусити суспільство ,погодитися на капітуляцію ...наголосували цього торчка не народ , а от ті журналісти ,чиновникі ,вчителя , які підпорядкованну массу ,свідомо вели до кохання за нарк* мана . На шо вони розраховували, я і досі не розумію , с* ки ,відповідайте !!!!!!!...
22.01.2026 10:16 Ответить
Такого чесного очільника СБУ в Україні ще не було, і вже ніколи не буде, будуть ще чесніші.
22.01.2026 11:03 Ответить
Проїхати на 6 машинах європейський кордон непоміченими? Може баканову тому і довелось трохи затриматись, щоб владнати справу. Якщо вони знали про початок війни, то чому не вивезли заздалегідь, а чекали до останнього? Вроджене нехлюйство.
22.01.2026 11:05 Ответить
Вся відповідальність на президенті ,а він досі дурника корчити я не знав ,ти призначав ворогів на найвищі посади ,по твоєму приказу розміновували Чонгар і вивели три бригади які були біля Криму тому здача Півдня і загибель десятки тисяч людей на твоїй совісті ,те саме і з Гастомелем.
22.01.2026 11:29 Ответить
перевішати усю зелену кодлу....
22.01.2026 11:48 Ответить
Чекаємо на натовп знесунів перед будинком зеЛайна,з іграшковими карлсонами та іншою хрінью,чи " это другое", то тількі Порошенко відповідав за все в Україні,а нелохбонетряпка відповідає тількі за позитивні новини та за свої дебільні відосики? Де та шльондра мосійчук,пів вареника доїдає слідкуючі за індексом цибулі?
22.01.2026 13:44 Ответить
Індекс цибулі :
При клоунській владі цибуля подорожчала на 750 %.
22.01.2026 14:44 Ответить
https://censor.net/ua/news/3596643/rozsliduvannya-bakanov-i-naumov-vyyihaly-z-********-za-kilka-godyn-do-pochatku-******/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_93c68392-44f9-4c1b-ac16-f68193f5ff98
22.01.2026 14:02 Ответить
Такий собі швидкісний кінець епохи бідності і брехні. Забрали клоуни крадені мільярди долярів і змилися.
22.01.2026 14:41 Ответить
"Бiзнесмен Ваганян" брехати не буде!
22.01.2026 15:17 Ответить
Может на 6-ти Камазах?
22.01.2026 17:57 Ответить
22.01.2026 17:58 Ответить
Це ж треба таке... друзі зе одні мерхотники, а він такий білий та пухнастий
22.01.2026 20:12 Ответить
А Буданов, ліг спати з дружиною в своєму кабінеті
22.01.2026 20:14 Ответить
а що хтось сумнівався? з -ОВими інакше в Україні не буває!
зараз ось свіже покоління -ОВих розкрадає і набиває машини грошима: буданОВ, федорОВ і т.д. і т.п...
на пару з різними пейсатими!
22.01.2026 22:04 Ответить
Таку інформацію треба ФБР надавати, в Україні, при зеленському, це ні про що. Та й мудрий нарід не повірить, що бєніна макака їх здала путіну в 2022 році
22.01.2026 23:01 Ответить
Панове!Вы шо не розуміете шо ці вкиди з ФІО..роБляться за для того,шоб тіки одне ФІО не світилося!!!????
03.02.2026 11:12 Ответить
