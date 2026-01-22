Баканов и Наумов за несколько часов до вторжения на 6 автомобилях, наполненных наличными, покинули Украину, - расследование

За несколько часов до полномасштабного российского вторжения тогдашний руководитель СБУ Иван Баканов и его заместитель Андрей Наумов покинули территорию Украины.

Об этом рассказал бизнесмен Сергей Ваганян во второй части интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы, сообщает Цензор.НЕТ.

Выезд из Украины руководства СБУ

Бизнесмен утверждает, что Наумов с Бакановым за несколько часов до полномасштабного вторжения на шести автомобилях покинули Украину.

"Баканов с Наумовым накануне полномасштабного вторжения, за несколько часов, на шести автомобилях пересекали государственную границу Украины в направлении Европейского Союза. На шести автомобилях, полностью забитых наличными. Их не было в стране", - говорит Ваганян.

На вопрос, как удалось вернуть Баканова в Украину, бизнесмен ответил, что ему об этом ничего не известно.

"Сдача" территорий

Ваганян также утверждает, что Баканов и Наумов получили через третьи страны от российских спецслужб значительные суммы денег, чтобы фактически сдать украинские территории.

"Они через Германию, мы сейчас не втягиваем сюда европейских партнеров, получили от российских спецслужб с помощью Акста (Александр Акст - предприниматель, - ред), так как у Акста есть юридические лица на территории Германии, они через Германию и через Кипр получили очень круглую сумму денег за то, чтобы сдать часть территорий Украины. Ни для кого не секрет, что произошло в первые дни войны на территории Чернобыля, ни для кого не секрет, как они (россияне, - ред.) заходили на территорию Харьковской области, на территорию Николаевской области", - заявил предприниматель.

На уточняющий вопрос, входила ли Запорожская АЭС в эти условия, бизнесмен ответил, что "да".

"Крышевание" контрабандных схем

Кроме этого, бизнесмен утверждает, что СБУ под руководством Баканова занималась "крышеванием" контрабанды товаров широкого потребления и электроники.

"Предприятие "Премиум пакет" (владелец Акст), которое было кошельком Наумова и Баканова, оно в Украине было монополистом на так называемом рынке почтовых операторов. Они ввозили контрабандой все товары широкого потребления - от одежды до сигарет и кальянного табака. Даже были и наркотические средства... Вся техника, все айфоны, которые продавались на территории нашего государства, были завезены через предприятие "Премиум пакет". Когда были определенные сигналы к президенту Украины, то Баканов эти сигналы просто нивелировал. Рассказывал, что Наумов эффективный правоохранительный менеджер", - сказал Ваганян.

По его словам, через эти схемы мимо государственного бюджета уходили миллиарды гривен - средства "оседали" в карманах Акста и тогдашнего руководства СБУ.

Роль Акста во введении санкций СНБО

Ваганян также рассказал, что контрабандист Акст предложил Наумову устранять конкурентов с помощью санкций СНБО.

"Акст понимал, что конкуренты так называемые наступают, и он предложил в офисе на встрече с Наумовым ввести против всех этих людей санкции. Для того, чтобы тот (Наумов, - ред.) переадресовал эту информацию Баканову, чтобы он с ним это согласовал. Все санкции были написаны у Акста в офисе. Все санкции, целью которых была мотивация Акста забрать большую долю рынка и стать монополистом в контрабандной системе Украины. Мотивация была очень простой - больше денег, большая доля рынка и чтобы все шло через него", - говорит бизнесмен.

Кроме этого, по словам предпринимателя, санкции СНБО использовались также и как инструмент для "заработка". В частности, как рассказал Ваганян, бизнесмен Вадим Ермолаев "откупился" от санкций миллионами долларов и квартирами.

"Он передал Наумову 5 миллионов долларов наличными и купил Наумову и Баканову две квартиры в доме возле Мариинского парка рядом с Министерством здравоохранения, там, где находится знаменитая квартира Миндича. Все знают этот дом. Далее Ермолаев не попал в санкционный список. Это было весной 2021 года", - рассказал предприниматель.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.

Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного получения незаконной выгоды бывшими топ-чиновниками Службы безопасности Украины после публичных заявлений в СМИ украинского бизнесмена Сергея Ваганяна.

