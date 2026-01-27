Рашисты в Грабовском на Сумщине убили дронами двух гражданских, пытавшихся выйти из оккупации

27 января российские захватчики целенаправленно убили с помощью FPV-дронов двух гражданских жителей в районе временно оккупированного села Грабовское Сумской области. Мужчина и женщина пытались на санках эвакуироваться в безопасное место.

Об этом сообщил 14-й армейский корпус, передает Цензор.НЕТ.

  • Отметим, что ранее видео с военным преступлением россиян в Сумской области опубликовала журналистка ТСН Юлия Кириенко.

Что известно

По данным Корпуса, маршрут гражданских был известен украинским военнослужащим, которые координировали их эвакуацию.

"Российские операторы FPV-дронов сознательно и целенаправленно атаковали безоружных гражданских. Первый удар был нанесен по женщине, что привело к ее мгновенной гибели. Второй удар - по раненому мужчине, который находился рядом с телом погибшей", - говорится в сообщении.

В корпусе подчеркнули, что это военное преступление украинские защитники зафиксировали на видео: на нем видно, что в зоне поражения нет никаких военных объектов или лиц. Также на видео показано, что гражданские не имели военной формы, передвигались медленно и использовали сани для перевозки.

Действия оккупантов имеют все признаки целенаправленного убийства мирных жителей, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Этот случай - не единичный. Систематическое использование FPV-дронов и других средств поражения против гражданских лиц, пытающихся покинуть оккупированные территории, стало частью российской тактики на Сумском направлении в 2025-2026 годах", - отметили в корпусе.

В связи с этим военные призвали международные организации зафиксировать это военное преступление, срочно расследовать его и привлечь к ответственности виновных.

русня саме кончене біосміття яка колись жило на цій планеті
27.01.2026 18:03 Ответить
12 років війни -
- кордон толком не укріплений (хоча на папері - все гаразд)
- військові , що там служать - почуваються , як на курорті - бухають не ховаючись
- місцевих "ждуни" безконтрольні ..
- взаємодія і координація відсутні - місяць як жменя кацапів влізла в Грабовське й досі їх не можуть вибити .
І ніхто за це не покараний !
П.С - і по новинах , про це - ноль інфи ... нікому не цікаво ?
27.01.2026 18:03 Ответить
Не сійте паніку, бо інвестори не зайдуть в Україну, казав зеленський з аброхамієм і шмигалем….. А воно он, як тепер неловко їм в очі дивитися Українцям!! Все по закордонах ошиваються/переховуються!!! Там і тепло і електрика є, і ****** не долітає!! Данилов з умеровим і гончаруком, можуть засвідчити!! Данилов, коліром своїх штанів та ісподнього, сигналізував Українцям …
27.01.2026 18:05 Ответить
тобто частина сумщини теж окупована
27.01.2026 17:58 Ответить
27.01.2026 18:05 Ответить
Перше село окуповане рік тому.
27.01.2026 19:33 Ответить
Цього ніхто не приховує, а Грабовське і російське старосілля було колись фактично одне село, вони примусово із старосілля всії виселили, і можуть спокійно контролювати Грабовське, бо в ньому і досі живуть цивільні, як і в Юнаківці, Ворожбі, Боярах і багатьох інших селах біля нуля
28.01.2026 09:12 Ответить
27.01.2026 18:03 Ответить
А Сирійці, самостійно з отими «місцевих "ждуни" безконтрольні» розбираються, лише одною вірьовкою!!! Це тільки в Україні, з 2014 року одні страждання та смерть від ждунів=коригувальників, та СПОДІВАННЯ, що хтось їх покарає, зеленський-єрмак-татаров, чи оті, з ДБР або ГПУ!!!
27.01.2026 18:10 Ответить
Що, прямо в Австрії сирійці розбираються "з ждунами однією мотузкою"?
27.01.2026 18:27 Ответить
А ти Павло, чи отой - павєл??
27.01.2026 18:40 Ответить
Такі жменьки вже два десятка сіл захопили а в Сумах на Курскій колючку понатягували ( мабуть від таких жменьок)
27.01.2026 19:38 Ответить
повторюю - і всім пофігу !
Артюх , до того , дерибанив бабло на будівництві "укріплень" - схоже і теперішній робить теж саме ...
27.01.2026 19:40 Ответить
головне що хуже не стало, ти ж за це галасував і агітував що взагалі ніяк не забути і не пробачити
27.01.2026 20:52 Ответить
галасував
Галасуєш тут тільки ти ...
28.01.2026 00:19 Ответить
вважаю що для таких переконаних зебілів у випадку складної ситуації має приїздити екіпаж швидкої допомоги з єрмаком
і тільки так
бо ж ви не обучаємі
28.01.2026 09:00 Ответить
Ти про відвід військ забув сказати, про розмінування і туристичні шатли.
Чи не захотів?
27.01.2026 20:49 Ответить
Курот це під Куп'янськом (якщо проводити з вашої позицію аналогію), а там жопа бо там концентрація СОУ в рази менша, люди на СПШках без підтримки по кілька тижнів сидять. Ось рахуйте що Ви сказали що наші в Куп'янську на курорті. І бухають до речі скрізь, так що нічого критикувати не знаючи реального стану справ. А місцеві заручники ситуації, багатьом їхати нікуди, і ніяк.
Про надають житло і т.д. - брехня. Це можно легко перевірити, давайте так кидаєте все своє майно, і з тим що можете нести (без авто) переїжджаєте в інше місто, що б показати як треба робити, будь яка відмовка доказує, що Ви потенційний "ждун".
28.01.2026 09:21 Ответить
Ви були на "курорті під Куп'янском" ? А де саме ?
28.01.2026 13:56 Ответить
Я був на "курортах" в Садках, Рижівці, Микитському, Лукашовці, Грабовському, Тростянці, Лебедині. Я так розумію ви відпочивали в Грабовському, то знаєте де "полтіна"? Чи де хата Семенників, магазин "Школи"?
29.01.2026 08:30 Ответить
27.01.2026 18:03 Ответить
Червоне на білому снігу! Це не "чорний квадрат" - це життя і реалії війни...
27.01.2026 18:17 Ответить
Виродки рашистські. З ким ви переговори ведете і хочете щось підписати? З вбивцями і маніяками?
27.01.2026 19:31 Ответить
