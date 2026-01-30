"Обнулить" и "прострелить башку": российские командиры приказывают убивать своих же солдат

Украинские военные обнародовали новые аудиоперехваты разговоров российских командиров с фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.

Записи были сделаны во время боевых действий и обнародованы в открытом доступе на этой неделе. В них звучат приказы об убийстве российских военных своими же солдатами. 

Содержание обнародованных перехватов

По данным бригады, в разговорах содержатся прямые приказы не оказывать помощь раненым. Командиры также запрещают самостоятельную эвакуацию.

В записях зафиксированы фразы с призывами к расстрелу. Упоминаются позывные оккупантов, которые остались ранеными на позициях - "Шер" и "Кудря" - те с перебитыми ногами вынуждены ползти сами, без поддержки.

В перехватах зафиксированы четкие приказы на убийство раненых без каких-либо альтернатив. В перехватах звучит позиция, что самостоятельная эвакуация считается предательством, за которое приказывают расстреливать на месте.

Атмосфера разговоров свидетельствует о жестком отношении командования к подчиненным. В подразделениях царит страх и взаимная враждебность.

Топ комментарии
+21
Кацапський рядовий, вбий командира та здайся в полон!
показать весь комментарий
30.01.2026 00:44 Ответить
+5
схвалюю зпт не зупиняйтесь тчк так тримати тчк
показать весь комментарий
30.01.2026 00:47 Ответить
+3
Они к покорности просто приучены
показать весь комментарий
30.01.2026 02:04 Ответить
Бажають легких грошей або звільнення з тюрми. Але стають безногими-безрукими самоварами 😁
показать весь комментарий
30.01.2026 01:40 Ответить
безногими-безрукими самоварами з ядерною зброєю😁!
показать весь комментарий
30.01.2026 06:44 Ответить
В них по іншому ніяк
показать весь комментарий
30.01.2026 08:14 Ответить
Не зупиняйтесь!
показать весь комментарий
30.01.2026 09:12 Ответить
Метою цієї війни для України є тотальна утилізація усієї кацапської біомаси усіма доступними методами.
показать весь комментарий
30.01.2026 09:28 Ответить
Вибачаюсь за псячу - цитата:
- А сейчас сержант Смит пойдёт к доске и в предложении: "Кто последний в очереди за пивом?" правильно расставит неопределённый артикль "б*я".
показать весь комментарий
30.01.2026 09:47 Ответить
Вы панике не поддавайтесь - организованно обонуляйтесь!
показать весь комментарий
30.01.2026 12:51 Ответить
"Байкал" все, сливай воду!
показать весь комментарий
30.01.2026 17:35 Ответить
Опущенцы
показать весь комментарий
31.01.2026 08:21 Ответить
 
 