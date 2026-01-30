"Обнулить" и "прострелить башку": российские командиры приказывают убивать своих же солдат
Украинские военные обнародовали новые аудиоперехваты разговоров российских командиров с фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.
Записи были сделаны во время боевых действий и обнародованы в открытом доступе на этой неделе. В них звучат приказы об убийстве российских военных своими же солдатами.
Содержание обнародованных перехватов
По данным бригады, в разговорах содержатся прямые приказы не оказывать помощь раненым. Командиры также запрещают самостоятельную эвакуацию.
В записях зафиксированы фразы с призывами к расстрелу. Упоминаются позывные оккупантов, которые остались ранеными на позициях - "Шер" и "Кудря" - те с перебитыми ногами вынуждены ползти сами, без поддержки.
В перехватах зафиксированы четкие приказы на убийство раненых без каких-либо альтернатив. В перехватах звучит позиция, что самостоятельная эвакуация считается предательством, за которое приказывают расстреливать на месте.
Атмосфера разговоров свидетельствует о жестком отношении командования к подчиненным. В подразделениях царит страх и взаимная враждебность.
