"Обнулити" і "прострели башку": російські командири наказують убивати своїх же солдатів

Українські військові оприлюднили нові аудіоперехоплення розмов російських командирів з фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділення комунікацій 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

Записи зафіксували під час бойових дій та оприлюднили у відкритому доступі цього тижня. У них звучать накази щодо вбивства російських військових своїми ж солдатами.

Зміст оприлюднених перехоплень

За даними бригади, у розмовах містяться прямі накази не надавати допомогу пораненим. Командири також забороняють самостійну евакуацію.

У записах зафіксовані фрази із закликами до розстрілу. Згадуються позивні окупантів, які залишилися пораненими на позиціях - "Шер" та "Кудря" - ті з перебитими ногами змушені повзти самі, без підтримки.

У перехопленнях зафіксовано чіткі накази на вбивство поранених без жодних альтернатив. У перехопленнях звучить позиція, що самостійна евакуація вважається зрадою, за яку наказують розстрілювати на місці.

Атмосфера розмов свідчить про жорстке ставлення командування до підлеглих. У підрозділах панує страх і взаємна ворожість.

