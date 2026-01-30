"Обнулити" і "прострели башку": російські командири наказують убивати своїх же солдатів

Українські військові оприлюднили нові аудіоперехоплення розмов російських командирів з фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділення комунікацій 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

Записи зафіксували під час бойових дій та оприлюднили у відкритому доступі цього тижня. У них звучать накази щодо вбивства російських військових своїми ж солдатами. 

Зміст оприлюднених перехоплень

За даними бригади, у розмовах містяться прямі накази не надавати допомогу пораненим. Командири також забороняють самостійну евакуацію.

У записах зафіксовані фрази із закликами до розстрілу. Згадуються позивні окупантів, які залишилися пораненими на позиціях - "Шер" та "Кудря" - ті з перебитими ногами змушені повзти самі, без підтримки.

У перехопленнях зафіксовано чіткі накази на вбивство поранених без жодних альтернатив. У перехопленнях звучить позиція, що самостійна евакуація вважається зрадою, за яку наказують розстрілювати на місці.

Атмосфера розмов свідчить про жорстке ставлення командування до підлеглих. У підрозділах панує страх і взаємна ворожість.

Кацапський рядовий, вбий командира та здайся в полон!
30.01.2026 00:44
30.01.2026 00:44 Відповісти
схвалюю зпт не зупиняйтесь тчк так тримати тчк
30.01.2026 00:47
30.01.2026 00:47 Відповісти
Они к покорности просто приучены
30.01.2026 02:04 Відповісти
Бажають легких грошей або звільнення з тюрми. Але стають безногими-безрукими самоварами 😁
30.01.2026 01:40
30.01.2026 01:40 Відповісти
безногими-безрукими самоварами з ядерною зброєю😁!
30.01.2026 06:44
30.01.2026 06:44 Відповісти
В них по іншому ніяк
30.01.2026 08:14 Відповісти
Не зупиняйтесь!
30.01.2026 09:12 Відповісти
Метою цієї війни для України є тотальна утилізація усієї кацапської біомаси усіма доступними методами.
30.01.2026 09:28
30.01.2026 09:28 Відповісти
Вибачаюсь за псячу - цитата:
- А сейчас сержант Смит пойдёт к доске и в предложении: "Кто последний в очереди за пивом?" правильно расставит неопределённый артикль "б*я".
30.01.2026 09:47 Відповісти
Вы панике не поддавайтесь - организованно обонуляйтесь!
30.01.2026 12:51
30.01.2026 12:51 Відповісти
"Байкал" все, сливай воду!
30.01.2026 17:35 Відповісти
Опущенцы
31.01.2026 08:21 Відповісти
 
 