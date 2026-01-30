Энергетическое перемирие до 1 февраля: когда ждать ударов? || Без цензуры

Энергетическое "перемирие", о котором заявил Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным, не является жестом доброй воли. Речь идет лишь о короткой паузе, которая не снимает угрозы новых ударов по украинской энергетике - особенно в разгар зимы.

Кремль не отказался от стратегии давления на гражданское население и рассматривает энергетический террор как инструмент принуждения к политическим уступкам.

В этом видео Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему Россия временно снижает интенсивность атак, как формируется новый кремлевский нарратив "страдают все" и почему удары по теневому танкерному флоту и НПЗ для Москвы значительно болезненнее, чем заявления о "мире".

Также в видео о роли США, реальном содержании переговоров и почему украинцам не стоит верить обещаниям Кремля об энергетической безопасности.

Актуальный сбор

Пикап группе ПВО для защиты энергетических объектов

🎯Цель: 455 000,00 ₴ 🔗

Ссылка на банк https://send.monobank.ua/jar/3SjzKseNcS

💳Номер карты банка 4874 1000 2439 9027

Карта Приват: 5221191136536082

PayPal: [email protected]

обстрел (32487) энергетика (3443) перемирие (1711) Данилюк-Ярмолаева Марина (440)
Топ комментарии

Пуйло обіцяв не бити поки не накопичить на новий масований удар.
А трумпло цю паузу видає за домовленість.
Це виглядає саме так.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:27 Ответить

Перемир'я між накопиченням залпів?!?
На кого розраховане це лайно???
показать весь комментарий
30.01.2026 21:23 Ответить

Цим ''перемир'ям'' пропіарились американський президент і плешиве пуйло. А самі великі морози настають якраз після цієї ганебної домовленості. Американці будуть задоволені діями свого піарщика.
Українці встоять, хоча деякі вже зриваються.
Крім боротьби із зовнішнім ворогом,ще приходиться терпіти від внутрішнього, який прикривається мілітарі і говорить ніби правильні речі.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:40 Ответить
Трамп вже каже, що домовився про нове перемиря. Пуйло обіцяв не бити 29, 30, і 31 лютого.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:09 Ответить
Зараз це перемиря будуть обсмоктувати і обнюхувати з усіх боків всі експерти, без винятку.
Подія просто епохальна.
Подія просто епохальна.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:16 Ответить
Скільки ми бачили тих перемирїв- і новорічне і травневе і сепневе і пасхальне.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:24 Ответить
1-3.02.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:26 Ответить
є відчуття що в ніч на понеділок московити будуть звіріти
показать весь комментарий
30.01.2026 21:30 Ответить
Вони не звіріють, вони сатаніють, бо звірі мають свої обмеження. Але кцапи на більше не здатні і не мають можливостей. Якби могли - то все давно зробили.
показать весь комментарий
30.01.2026 21:43 Ответить
якраз до 1 го лютого накопичать ракетів та дронів та в самий мороз добьють Київ
показать весь комментарий
30.01.2026 22:44 Ответить
Удари по електричній і тепловій енергетиці для України є значно болючишимі ,ніж удари по тіньовому транспортному флоту і НПЗ для рашки і нічого тут розводити ура-патріотизм , без опалення і світла при мінус двадцять з гаком думаєш про елементарне виживання ,а не за віртуальний "патріотизм " тільки чомусь наші заброньовані диванні "патріоти " на відміну від простих українців ,мають і тепло і електроенергію і їх ніхто не бусифікує .
показать весь комментарий
30.01.2026 23:13 Ответить
Вибачте ,не транспортному ,а танкерному флоту .
показать весь комментарий
30.01.2026 23:14 Ответить
Далі нова партія ракет буде в них!!!!
показать весь комментарий
31.01.2026 05:41 Ответить
Ударять 2 лютого ..смисл цього мессенджу від Трампа ..Так можна наприклад сказати ..Я попросив Сонце , - шоб воно зійшло вранці
показать весь комментарий
31.01.2026 07:19 Ответить
 
 