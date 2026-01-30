Енергетичне перемир’я до 1 лютого: Коли чекати ударів? || Без цензури

Енергетичне "перемир’я", про яке заявив Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним, не є жестом доброї волі. Йдеться лише про коротку паузу, яка не знімає загрози нових ударів по українській енергетиці — особливо в розпал зими.

Кремль не відмовився від стратегії тиску на цивільне населення і розглядає енергетичний терор як інструмент примусу до політичних поступок.

У цьому відео Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому Росія тимчасово знижує інтенсивність атак, як формується новий кремлівський наратив "страждають усі", та чому удари по тіньовому танкерному флоту й НПЗ є для Москви значно болючішими за заяви про "мир".

Також у відео про роль США, реальний зміст переговорів і чому українцям не варто вірити обіцянкам Кремля щодо енергетичної безпеки.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Актуальний збір

Пікап групі ППО для захисту енергетичних обʼєктів

🎯Ціль: 455 000.00 ₴ 🔗

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/3SjzKseNcS

💳Номер картки банки 4874 1000 2439 9027

Карта Приват: 5221191136536082

PayPal: [email protected]

Дивіться також: Енергокриза на роки: чому Київ не "піднімуть" швидко - пояснює Ольга Кошарна. ВIДЕО

обстріл (33828) енергетика (3765) перемир'я (1054) Данилюк-Ярмолаєва Марина (446)
Трамп вже каже, що домовився про нове перемиря. Пуйло обіцяв не бити 29, 30, і 31 лютого.
30.01.2026 21:09 Відповісти
Пуйло обіцяв не бити поки не накопичить на новий масований удар.
А трумпло цю паузу видає за домовленість.
Це виглядає саме так.
30.01.2026 21:27 Відповісти
Зараз це перемиря будуть обсмоктувати і обнюхувати з усіх боків всі експерти, без винятку.
Подія просто епохальна.
30.01.2026 21:16 Відповісти
Скільки ми бачили тих перемирїв- і новорічне і травневе і сепневе і пасхальне.
30.01.2026 21:24 Відповісти
Перемир'я між накопиченням залпів?!?
На кого розраховане це лайно???
30.01.2026 21:23 Відповісти
1-3.02.
30.01.2026 21:26 Відповісти
є відчуття що в ніч на понеділок московити будуть звіріти
30.01.2026 21:30 Відповісти
Вони не звіріють, вони сатаніють, бо звірі мають свої обмеження. Але кцапи на більше не здатні і не мають можливостей. Якби могли - то все давно зробили.
30.01.2026 21:43 Відповісти
Цим ''перемир'ям'' пропіарились американський президент і плешиве пуйло. А самі великі морози настають якраз після цієї ганебної домовленості. Американці будуть задоволені діями свого піарщика.
Українці встоять, хоча деякі вже зриваються.
Крім боротьби із зовнішнім ворогом,ще приходиться терпіти від внутрішнього, який прикривається мілітарі і говорить ніби правильні речі.
30.01.2026 21:40 Відповісти
якраз до 1 го лютого накопичать ракетів та дронів та в самий мороз добьють Київ
30.01.2026 22:44 Відповісти
Удари по електричній і тепловій енергетиці для України є значно болючишимі ,ніж удари по тіньовому транспортному флоту і НПЗ для рашки і нічого тут розводити ура-патріотизм , без опалення і світла при мінус двадцять з гаком думаєш про елементарне виживання ,а не за віртуальний "патріотизм " тільки чомусь наші заброньовані диванні "патріоти " на відміну від простих українців ,мають і тепло і електроенергію і їх ніхто не бусифікує .
30.01.2026 23:13 Відповісти
Вибачте ,не транспортному ,а танкерному флоту .
30.01.2026 23:14 Відповісти
Далі нова партія ракет буде в них!!!!
31.01.2026 05:41 Відповісти
Ударять 2 лютого ..смисл цього мессенджу від Трампа ..Так можна наприклад сказати ..Я попросив Сонце , - шоб воно зійшло вранці
31.01.2026 07:19 Відповісти
 
 