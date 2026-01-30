Енергетичне перемир’я до 1 лютого: Коли чекати ударів? || Без цензури

Енергетичне "перемир’я", про яке заявив Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним, не є жестом доброї волі. Йдеться лише про коротку паузу, яка не знімає загрози нових ударів по українській енергетиці — особливо в розпал зими.

Кремль не відмовився від стратегії тиску на цивільне населення і розглядає енергетичний терор як інструмент примусу до політичних поступок.

У цьому відео Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому Росія тимчасово знижує інтенсивність атак, як формується новий кремлівський наратив "страждають усі", та чому удари по тіньовому танкерному флоту й НПЗ є для Москви значно болючішими за заяви про "мир".

Також у відео про роль США, реальний зміст переговорів і чому українцям не варто вірити обіцянкам Кремля щодо енергетичної безпеки.

