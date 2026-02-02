В Покровске 425-го полка "Скала" показали эффективную работу FPV-дронов

Бойцы 425-го штурмового полка "Скала" обнародовали видео уничтожения российских оккупантов в Покровске с помощью FPV-дронов.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в сообщении полка в Телеграме.

  • Кадры боевой работы были опубликованы 1 февраля. На видео зафиксировано поражение вражеской пехоты во время ее попыток скрыться. Оккупанты пытались убежать от дронов и меняли позиции.

Поражение врага с помощью FPV-дронов

По данным военных, российские солдаты хаотично передвигались во время атаки. Один из захватчиков спрятался в блиндаже после обнаружения дрона.
Однако избежать поражения ему не удалось.

"Российская одноразовая пехота носится от FPV в Покровске, пытаясь убежать от неизбежного", – отметили в полку.

Первый взрыв привел к возгоранию укрытия. Дрон продолжил атаку по определенной цели.

Попытки оккупантов спрятаться не дали результата

На других кадрах видно, как российские военные прятались за деревьями. Они также пытались изменить направление движения. FPV-дроны продолжили преследование и нанесли точные удары.

В полку подчеркнули эффективность дронов в городских условиях. Такие средства позволяют быстро обнаруживать и уничтожать врага.

Перший сподобався - встиг покурить перед смертю... Нерви міцні - навіть перед вибухом недопалок з рота не виплюнув...
02.02.2026 04:32 Ответить
Так війна чи військовий конфлікт?
02.02.2026 06:21 Ответить
Бравурні відосики мають відволікати загал від нагальних проблем? Яка частка у цьому відео Міністерсва Оборони, Кабміну вцілому, ВРУ і ОПи зокрема? Дрони надали волонтери (або куплені в умовних Міндічів за всі гроші світу), вибухівку виготували дронарі власноруч, навчання забезпечив підрозділ силами доморощених фахівців (благо молодь тренована на комп,ютерних іграх). А у підсумку патужне, хрипато-гундосне, бравурне відео і просування противника.
02.02.2026 08:03 Ответить
 
 