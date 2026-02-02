У Покровську 425-го полку "Скеля" показали ефективну роботу FPV-дронів

Бійці 425-го штурмового полку "Скеля" оприлюднили відео знищення російських окупантів у Покровську за допомогою FPV-дронів.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у повідомленні полку в Телеграмі.

  • Кадри бойової роботи були опубліковані 1 лютого. На відео зафіксовано ураження ворожої піхоти під час її спроб сховатися. Окупанти намагалися втекти від дронів та змінювали позиції.

Ураження ворога за допомогою FPV-дронів

За даними військових, російські солдати хаотично пересувалися під час атаки. Один із загарбників сховався у бліндажі після виявлення дрона.
Однак уникнути ураження йому не вдалося.

"Російська одноразова піхота носиться від FPV у Покровську, намагаючись втекти від неминучого", – зазначили у полку.

Перший вибух спричинив займання укриття. Дрон продовжив атаку по визначеній цілі.

Спроби окупантів сховатися не дали результату

На інших кадрах видно, як російські військові ховалися за деревами. Вони також намагалися змінити напрямок руху. FPV-дрони продовжили переслідування і завдали точних ударів.

У полку наголосили на ефективності дронів у міських умовах. Такі засоби дозволяють швидко виявляти та знищувати ворога.

Перший сподобався - встиг покурить перед смертю... Нерви міцні - навіть перед вибухом недопалок з рота не виплюнув...
02.02.2026 04:32 Відповісти
Так війна чи військовий конфлікт?
02.02.2026 06:21 Відповісти
Бравурні відосики мають відволікати загал від нагальних проблем? Яка частка у цьому відео Міністерсва Оборони, Кабміну вцілому, ВРУ і ОПи зокрема? Дрони надали волонтери (або куплені в умовних Міндічів за всі гроші світу), вибухівку виготували дронарі власноруч, навчання забезпечив підрозділ силами доморощених фахівців (благо молодь тренована на комп,ютерних іграх). А у підсумку патужне, хрипато-гундосне, бравурне відео і просування противника.
02.02.2026 08:03 Відповісти
 
 