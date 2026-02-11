Киевлянин ругает коммунальщиков, укладывающих асфальт: "Люди реально ох#евшие. Просто тупо кладут на снег, бл#дь". ВИДЕО

Столичные коммунальщики снова "поразили" киевлян специфическими технологиями ремонта дорог, игнорируя любые строительные нормы и здравый смысл. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео возмущенного жителя Соломенского района, который зафиксировал процесс "обновления" покрытия.

Инцидент произошел на проспекте Отрадном, где дорожная бригада решила, что снежный покров - не препятствие для асфальтирования.

Детали коммунального "ноу-хау":

Локация: Соломенский район, проспект Отрадный.

Нарушение технологии: На кадрах четко видно, как горячую смесь укладывают прямо в снег, что гарантирует разрушение такого "ремонта" уже через несколько недель.

Реакция общества: Автор видео не сдерживал эмоций, используя нецензурную лексику для описания ситуации. Он зафиксировал лица работников и номера спецтехники, чтобы привлечь внимание контролирующих органов к хищению бюджетных средств.

Подобные случаи "зимнего асфальтирования" регулярно становятся причиной скандалов в столице, однако исполнители работ продолжают осваивать средства по технологии, которую в народе называют "до первой оттепели".

"Соломенский район, проспект Отрадный, приехала бригада, кладет асфальт на снег. Номера машины... Ну, то есть люди реально ох#евшие. Просто тупо кладут на снег, бл#дь. Вот номер машины, бл#дь. Вот #бало, блядь. Просто люди ох#евшие, блядь", - комментирует автор видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

