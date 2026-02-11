РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7833 посетителя онлайн
Новости Видео
18 707 46

Киевлянин ругает коммунальщиков, укладывающих асфальт: "Люди реально ох#евшие. Просто тупо кладут на снег, бл#дь". ВИДЕО

Столичные коммунальщики снова "поразили" киевлян специфическими технологиями ремонта дорог, игнорируя любые строительные нормы и здравый смысл. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео возмущенного жителя Соломенского района, который зафиксировал процесс "обновления" покрытия.

Инцидент произошел на проспекте Отрадном, где дорожная бригада решила, что снежный покров - не препятствие для асфальтирования.

Читайте: В Черновцах заказали дорожную соль для посыпания дорог самую дорогую в Украине

Детали коммунального "ноу-хау":

  • Локация: Соломенский район, проспект Отрадный.

  • Нарушение технологии: На кадрах четко видно, как горячую смесь укладывают прямо в снег, что гарантирует разрушение такого "ремонта" уже через несколько недель.

  • Реакция общества: Автор видео не сдерживал эмоций, используя нецензурную лексику для описания ситуации. Он зафиксировал лица работников и номера спецтехники, чтобы привлечь внимание контролирующих органов к хищению бюджетных средств.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Подобные случаи "зимнего асфальтирования" регулярно становятся причиной скандалов в столице, однако исполнители работ продолжают осваивать средства по технологии, которую в народе называют "до первой оттепели".

"Соломенский район, проспект Отрадный, приехала бригада, кладет асфальт на снег. Номера машины... Ну, то есть люди реально ох#евшие. Просто тупо кладут на снег, бл#дь. Вот номер машины, бл#дь. Вот #бало, блядь. Просто люди ох#евшие, блядь", - комментирует автор видео.

Смотрите: Судить будут 8 человек за хищение средств при восстановлении жилья и ремонте укрытий в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": В январе более 83 млн грн премий получили коммунальщики Киева, ликвидирующие последствия российских атак, - Кличко

Автор: 

дороги (2523) Киев (26799) ремонт (1197) коммунальное предприятие (100)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Я вас запевняю, то не він.
А ще питання виникає - оті всі працівники заброньовані?
Щось серед них не видно пенсіонерів та жінок.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:41 Ответить
+17
А можна посилання на марку асфальту який можна класти на шар снігу/льоду і це не буде порушенням технології. Бо дуже сильно пахне пізdеж.. брехнею
показать весь комментарий
11.02.2026 09:45 Ответить
+16
Якщо зима видалася сніжна, то тепер що - через сніг всю зиму не красти?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Взагалі-то є холодний асфальт, котрий можна класти і у воду, і у сніг при температурі до мінус 20.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:37 Ответить
Я вас запевняю, то не він.
А ще питання виникає - оті всі працівники заброньовані?
Щось серед них не видно пенсіонерів та жінок.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:41 Ответить
Згідно кошторису - саме він
показать весь комментарий
11.02.2026 12:52 Ответить
Не здивуюся, якщо згідно того кошторису там поверх покриття ще й напилення діамантовою крихтою...
показать весь комментарий
11.02.2026 13:12 Ответить
А можна посилання на марку асфальту який можна класти на шар снігу/льоду і це не буде порушенням технології. Бо дуже сильно пахне пізdеж.. брехнею
показать весь комментарий
11.02.2026 09:45 Ответить
Коли покласти асфальт на сніг - лід - то при плюсах він розтане і це буде корж - який легко розвалиться
показать весь комментарий
11.02.2026 09:50 Ответить
Валентина Коваль
Так і задумано.
Щоб і на весну робота була.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:14 Ответить
"холодний" асфальт призначений для ремонтних робіт при проведенні ямкового ремонту, те що на відео точно не ямковий...це легко гуглиться і для розумово НЕ відсталого не викличе зайвих питань
показать весь комментарий
11.02.2026 10:43 Ответить
То комерційна тайна. Ви зараз відкриєте ФОП з укладання асфальту у голольод і київавтодору не лишиться на ринку зледенілих вулиць Києва.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:04 Ответить
Izofast, QPR, Rockphalt, BauGut і т.д.
показать весь комментарий
11.02.2026 13:11 Ответить
так і написано "класти поверх льоду та снігу", ти реально ******** чи один з тих комунальників?
показать весь комментарий
11.02.2026 13:23 Ответить
Гарно ти звертаєшся до жінки... Ти виховувався на зоні, чи у Вологді?
показать весь комментарий
11.02.2026 13:26 Ответить
не помітив що Ореста, неуважно прочитав, але це суті не змінює, бо таку херню може написати лише ******* людина, незалежно від статі
показать весь комментарий
11.02.2026 13:29 Ответить
Хм... Таки на зоні...
показать весь комментарий
11.02.2026 14:41 Ответить
"Взагалі-то є холодний асфальт"

есть и такой, но:
"Якщо ви вибрали укладання холодного асфальту, не забудьте ретельно просушити та очистити від бруду поверхню"
показать весь комментарий
11.02.2026 09:53 Ответить
"холодний асфальт" поверх льоду та снігу?
показать весь комментарий
11.02.2026 13:22 Ответить
Але ж
Кличко
Найкращий..
показать весь комментарий
11.02.2026 09:38 Ответить
Ну - а коли ж класти як не в сніг?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:38 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 09:39 Ответить
Ну, вони кладуть, бо ХТОСЬ на це виділив кошти і дав розпорядження. А цей хтось, це ж не сферичний кінь? Правильно. Всі комунальники підпорядковані меру
показать весь комментарий
11.02.2026 09:39 Ответить
Ремонт асфальту у дворах багатоквартирних будинків зазвичай виконують підрядні організації, найняті ЖЕКом, ОСББ або місцевою владою (управління житлово-комунального господарства). За поточний ремонт відповідають комунальні служби, а капітальний ремонт фінансується з міського бюджету через тендери.
показать весь комментарий
11.02.2026 13:26 Ответить
Нічого дивного,це відомі старі технології комунальників-"крав краду та буду красти"...
показать весь комментарий
11.02.2026 09:41 Ответить
Укладання асфальту в сніг - це технологія «https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83&oq=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F+%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82+%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCjE5NTc5ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBB7dAWGHViMjqywc5N5JMEBb-w718AJeOy_aqsZCbwkv9K-GcDdIle4GGeYs1uG3dfXiKz6e7zeAhZ94YuMialCuFiTcQnaXvbsbw8wA9O_weiflgK4LbDscEggTMlaoBmQq_siKRKynjYkIDD5u_QhFvK3aDnDaCinMa8eFGsdkQ_iq419U7EiOdM5Bj5IDHr29uXc76jdmz-38Y0z95_RGlwyP0Bl8rtCGeaaqCCG9XvqKimabNoboWuIqzFm0BCHMCLUivGE2yzuZc6Q3iJ&csui=3&ved=2ahUKEwjugsX699CSAxWE87sIHScdKXoQgK4QegQIARAC холодного асфальтобетону» (або літих сумішей), яка використовується як тимчасове рішення для аварійного ямкового ремонту при температурах до -20°C.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:42 Ответить
Ознайомився, є технологія укладання холодного асфальтабетону. Але там нема: "Укладання асфальту в сніг!" Ця технологія не передбачає укладання асфальту на сніг, необхідна попередня підготовка: очищення основи від снігу, сміття, заливки бітуму по краях дільниці, що ремонтується, та інші опреації.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:06 Ответить
На проїзжих частинах дійсно повилазили величезні ями, і їх треба хочаб ямково закривати! А от тротуари можуть зачекати...
показать весь комментарий
11.02.2026 09:42 Ответить
Якщо зима видалася сніжна, то тепер що - через сніг всю зиму не красти?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:43 Ответить
По комментариям видно что народ устал от чернухи и бесконечного пинания себя в лицо.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:45 Ответить
Може, це не комунальники з міста, а приватна фірма, яка виграла тендер, і їм потрібно негайно "освоїти" бюджетні кошти, бо наступного разу на тендер не попадуть....
показать весь комментарий
11.02.2026 09:46 Ответить
автівка зареєстрована в іншому районі - це точно не місцеві комунальники. Може їм бубочка проплатив, щоб компроментували мера
показать весь комментарий
11.02.2026 10:42 Ответить
Велике крадівництво продовжується
показать весь комментарий
11.02.2026 09:55 Ответить
Не заважайте відмивати гроші.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:56 Ответить
Це з наших податків.
Нажаль,тільки одна людина відреагувала.А решта йдуть далі...В треба -в любому місці,де робиться така *****,не проходити повз,знімати,зупиняти таких дебілів.Щоб була реакція від суспільства.Ми тут живемо,це наші гроші.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:09 Ответить
На відео не видно, що на сніг кладуть! Кладуть взимку, коли сніг і морози - це правда. ******* технології це дозволяють робити. Питання, чи дотримуються технології? Залишити дороги в ямах, нічого не робити - теж не варіант. Швидко знайдеться інший люмпен з матюками, який зніме відео з коментарями, що ніфіга не роблять, всюди ями на дорогах, тому що гроші вкрали!
показать весь комментарий
11.02.2026 10:20 Ответить
Підари-рукожопи добре влаштувалися: можна на роботі творити дичину, працювати "на отєбісь", ведь винні завжди не вони а: _____________ (перелік можете скласти самі), у них завжди є поважна причина та виправдання, але відь іших (в других "сферах" життя) вони будуть вимаги якісної роботи.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:28 Ответить
отак і живемо..з одного боку рашисти, з іншого ЗЕ ******* ,яку підпирає ******* по менше, і це не лишень столиці стосується
показать весь комментарий
11.02.2026 10:46 Ответить
Який корінь слова "ох#євші"? що взагалі значить це слово? з якої мови воно запозичене?
показать весь комментарий
11.02.2026 10:53 Ответить
Хто буде приймати цю "роботу" та підписувати відповідні документи?
показать весь комментарий
11.02.2026 11:04 Ответить
Дурбецало зняло відосік . Де там показано що суміш положена в сніг ? Він біг по чекуню і тут з бодуна вирішив доколупатися .
А за слова "Вот €б@ло " треба було закатати в той тротуар .
Може там був порив водопроводу і заробляли тротуар після ремонту щоб тєло , ОТЕ, не вбилось як буде бігти за "ліками"
показать весь комментарий
11.02.2026 11:12 Ответить
Надоїло чекати, дуже гроші треба.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:43 Ответить
Нанотехнологія.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:45 Ответить
Я навіть здивувався б якщо в Києві асфальт клали б не під час снігопаду чи дощу. Це ж запорука того що буде робота через невеликий проміжок часу. Ну не будувати ж дорогу на 15-20 років без ремонту як в Німеччині. Звідки тоді гроші на Куршавель з Монако брати.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:11 Ответить
Хронічна хвороба державних структур - потреба освоїти виділені кошти не зважаючи ні на що.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:37 Ответить
А Ви коли-небудь задавали питання своєму депутату чи міському/сільському голові :"Куди , шановний , Ви витратили мої податки?"
показать весь комментарий
11.02.2026 12:49 Ответить
И они ответят и даже покажут. Другое дело сколько на всём этом украли. Но этот вопрос должна задавать прокуратура и суд. У нас нет ни того ни другого.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:59 Ответить
Да по Киеву такие дыры есть, что нужно хоть временно но закидать. Хотя бы до весны. Или к лету оттуда черти начнут вылазит и спрашивать у прохожих дорогу на банковую
показать весь комментарий
11.02.2026 12:58 Ответить
І хто , за це , буде відповідати ?
Питання риторичне
показать весь комментарий
11.02.2026 14:06 Ответить
 
 