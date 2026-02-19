Оккупанты обстреляли 22 населенных пункта Херсонской области: 5 человек получили ранения. ВИДЕО
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Камышаны, Осокоровка, Антоновка, Садовое, Кизомыс, Дарьевка, Нововоронцовка, Веселое, Змиевка, Ивановка, Казацкое, Львово, Новокаиры, Новотягинка, Приднепровское, Токаровка, Червоный Маяк, Янтарное, Днепровское, Велетенское и город Херсон.
Куда били россияне?
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 11 частных домов. Также оккупанты испортили частное предприятие, микроавтобус и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.
Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 1 человека.
Обстрел Херсона
С самого утра российские военные обстреляли Центральный район Херсона. В результате вражеских атак разрушено частное предприятие и магазины, а также поврежден грузовой автомобиль. К счастью, люди не пострадали.
