Оккупанты обстреляли 22 населенных пункта Херсонской области: 5 человек получили ранения. ВИДЕО

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Камышаны, Осокоровка, Антоновка, Садовое, Кизомыс, Дарьевка, Нововоронцовка, Веселое, Змиевка, Ивановка, Казацкое, Львово, Новокаиры, Новотягинка, Приднепровское, Токаровка, Червоный Маяк, Янтарное, Днепровское, Велетенское и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 11 частных домов. Также оккупанты испортили частное предприятие, микроавтобус и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 1 человека.

Обстрел Херсона

С самого утра российские военные обстреляли Центральный район Херсона. В результате вражеских атак разрушено частное предприятие и магазины, а также поврежден грузовой автомобиль. К счастью, люди не пострадали.

