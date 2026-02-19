Окупанти обстріляли 22 населених пунктів Херсонщини: 5 людей дістали поранення. ВIДЕО

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Комишани, Осокорівка, Антонівка, Садове, Кізомис, Дар'ївка, Нововоронцовка, Веселе, Зміївка, Іванівка, Козацьке, Львове, Новокаїри, Новотягинка, Придніпровське, Токарівка, Червоний Маяк, Янтарне, Дніпровське, Велетенське та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Hосійські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватне підприємство, мікроавтобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 1 людину.

Обстріл Херсона

З самого ранку російські військові вкрили вогнем Центральний район Херсона. Через ворожі атаки потрощено приватне підприємство та крамниці, а також пошкоджено вантажний автомобіль. На щастя, люди не постраждали.

