Бойцы КОРДа использовали табельное оружие во время задержания дезертира на Буковине, - полиция. ВИДЕО

В Черновицкой области во время задержания военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть, группа лиц заблокировала автомобиль и оказала сопротивление бойцам спецподразделения "КОРД" — правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Черновицкой области.

Что известно о конфликте?

19 февраля 2026 года в 07:48 на спецлинию 102 поступило сообщение о якобы незаконном лишении свободы жителя села Балковцы Днестровского района Черновицкой области. 

Установлено, что следователи ГУНП в Черновицкой области при силовой поддержке спецподразделения КОРД действовали на основании постановления следственного судьи. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (дезертирство), правоохранители проводили санкционированный обыск по месту жительства 39-летнего мужчины – военнослужащего, который ушел в СОЧ.

Гражданские блокировали служебную машину

Как отмечается, во время выполнения процессуальных действий мужчина был задержан в порядке, определенном действующим законодательством. В дальнейшем, во время транспортировки задержанного в отделение полиции, в пределах села Мамалыга группа неустановленных лиц начала блокировать служебный автомобиль и оказывать активное сопротивление правоохранителям.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Спецназовец КОРД применил табельное оружие

В полиции добавили, что с целью пресечения противоправных действий и недопущения угрозы жизни и здоровью полицейских, сотрудник спецподразделения КОРД использовал табельное огнестрельное оружие, совершив несколько выстрелов в воздух. В результате инцидента пострадавших нет.

Там подчеркнули, что полиция действовала исключительно в рамках закона и на основании судебного постановления: "Любые попытки препятствовать выполнению законных действий правоохранителей, блокировать служебный транспорт или сопротивляться с применением агрессии будут получать немедленную и принципиальную реакцию".

Нацполиция (16952) дезертирство (355) КОРД (166) Черновицкая область (132)
Топ комментарии
А на ноль слабо поехать пострелять, ухилянты?
19.02.2026 17:24 Ответить
Дивно, що бійці Корду(беркут бувший) з таким сумлінням не затримують учасників міндіч-гейту ......чи інших любителів передавати "двушечку на мацкву".
Чи тільки роботяг та селян можуть затримувати цілим відділенням вгодованих ухилянтів в формі ????
19.02.2026 17:30 Ответить
Неизвестно как было на самом деле, полиции веры нет. Русинова то же как ехали арестовывать вроде как законно, а оказалось всё не так просто, и далеко не так, как официально заявляла полиция.
19.02.2026 17:34 Ответить
Це не ти заплутався- це твій папка з дерьевнии мухосранівка заплутався в мамкиних труселях,і не встиг тобою простирадло вимазюкати..
20.02.2026 00:46 Ответить
19.02.2026 18:33 Ответить
А після цього всі сусідні села побіжать до ТЦК
19.02.2026 18:55 Ответить
А раніше могли б і пішком дійти..але сцялися..
20.02.2026 00:47 Ответить
Повоюйте 4 роки, поживіть в бліндажах та т. ін. і ви станете дизертиром або підете в сзч.
19.02.2026 17:46 Ответить
Думаю,продовження історії цієї буде.І як завжди,не все днозначно
19.02.2026 17:48 Ответить
Для цього є гроші і друзі, які допоможуть закосити. Якщо немає ні першого ні другого - то зливая воду.
19.02.2026 17:57 Ответить
Мої діти воюють племінники друзі і ніхто не мав такої думки а про дизертирів і ухилянтів вони кажуть що то падаль кацапсячі підстилки і зоновські сосалки
19.02.2026 18:08 Ответить
Тому й 4 роки без ротації,що сцикуни-ухилянти- це зрадники,які не хочуть встати на захист рідної землі! І ті гніди,які їх виправдовують-теж!
20.02.2026 00:50 Ответить
У нас на вулиці жив один такий.Я його тверезим не бачив.Був в АТО потім мобілізували на повномасштабку.Стабільно двічі на місяць приїзжала поліція,заспокоїть алкаша.Бив матір,ламав меблі і т.д.Зараз знову в сзч.А сцикуни прямо розпереживались що ловили дезертира,думали що ухилянта.
19.02.2026 17:58 Ответить
Ще ніколи,з часів Деконаїдзе,не було такої ненависті до поліції.
Цікаво,чи знає Деконаїдзе,у що перетворили зелені клоуни її дітище?
19.02.2026 17:58 Ответить
Чому ті ""цивільні""і дизертир живі напад групою осіб зброя застосовується без попереджувального пострілу і на враження .Пристрелить десяток другий таких мразюк і покласти край дороги щоб іша падаль боялася і пащу роззявити
19.02.2026 18:04 Ответить
А якщо вийде навпаки? Адже таке вже було. Що тоді робити, на БТР їздити поліції?
Короткити перебіжками по городах. Так баба може сапою завалити в картоплі воїна в засаді.
19.02.2026 18:08 Ответить
Пітушня , майте совість, ви вже хочете щоб дезертирів дівчата затримували чи інваліди?
Моліться під'юпники щоб не настав той день коли піхотним батальйонам нададуть право проводити мобілізайійні заходи.
19.02.2026 18:09 Ответить
Ну і кловунів у нас розвелось. Думав- на прикладі членограя - їх поменшає. Але ні. Плодяться як кролики.
19.02.2026 18:14 Ответить
..Ти краще подумай,що в піхотних батальйонах служать ті, над чиїми родичами знущаються переодягнені у форму моб ,загони ...Варто не тільки молитися....
19.02.2026 18:29 Ответить
ніколи реально воєвавші так не затримувать сзчнувшого брата. тупо тилова мусорня.
19.02.2026 18:13 Ответить
Все правильно зробили, у відповідності до чинного законодавства, тільки щось не так з кваліфікацією, бо дизертирство то 408 ст. - під час в/ст до 12 років, а 407, ч5 то самовільне залишення частини в умовах військового стану, здається до 8 позбавлення волі, як по мені то різниця є.
19.02.2026 18:15 Ответить
Для сзчников все условия делают :не заводят дела на первый раз даже не бросают сразу на ноль.У моего брата в роте есть один такой 6 раз в сзч был и нихрена ему ни разу не было за это .Да и он сам захотел пошел в сзч , захотел вернулся хоть брат говорит и не трус вовсе с нуля ни разу не сбегал ,только когда на ротацию выводили или в отпуске больше положенного на месяц два был. На вопрос зачем ты это делаешь ведь могут наказать и если уже пошел то зачем сам возвращаешься отвечает ну , а что вы мне сделаете если и так людей не хватает, а на зачем возвращаешься поджимает плечами и улыбается видимо и сам не знает , что ответить . Чудак человек или мозгами уже тронулся за три года. Вот такая вот у нас в армии дисциплина , а кацапам это на руку потому, что у них все по другому
19.02.2026 18:58 Ответить
Спочатку чоловіка викрали,відправили в навчальний центр,потім на війну.
19.02.2026 18:33 Ответить
Ну а что такого если ты гражданин и паспорт Украины у тебя на руках то будь добр обязанности свои,прописанные в конституции исполнять если того требует закон. Ну а если вам не нравиться тогда вперед под Раду на капитулянтский майдан. Вдруг зе вас услышит и пойдет на встречу и разрешит маменькиных сыночков у них под юбкой оставить.С картонками ведь прокатило😁
19.02.2026 19:33 Ответить
Так а ці чого не воюють?
19.02.2026 19:59 Ответить
Картонка? Так кажуть боти.
19.02.2026 20:01 Ответить
Відео до речі порізане і ене відображає усієї інформації.
19.02.2026 18:34 Ответить
Краще зразу йти в сзч щоб потім коли видохнешся на душі було не так хріново, що тебе товче якесь ментовське гівно яке роками сиділо за твоєю спиною.
19.02.2026 18:38 Ответить
Така доля дезертирів
19.02.2026 19:27 Ответить
Поліція?Виключно в рамкАх закона???А як вона ще повинна діяти?
19.02.2026 19:49 Ответить
Ось все і стало на свої місця. Беркутня є беркутня, як її не переіменовуй.
19.02.2026 19:54 Ответить
Дезертирів треба на кічу...
19.02.2026 19:55 Ответить
У Корді служать виключно Беркутня з часів майдану. Їх нема сенсу відправляти на нуль, бо вони будуть стріляти в спину воїнам ЗСУ. Вони годні тільки катувати громадських, неозброєних жінок.
19.02.2026 20:01 Ответить
Вуйку, та беркутня давно перейшла на сторону раші і знищена ЗСУ.
19.02.2026 20:44 Ответить
Я тобі навіть лінк свіжий-пресвіжий кину про те, що ти пи*дякаєш, а не знаєш.
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/02/20/8021847/ Лінк для пи*дюка Solana
20.02.2026 09:15 Ответить
Что пострелять, что по-русски написать..
УДАРЕНИЕ на на-пи-с (я/а)-ть : увы, выбирать Вам, ДОРОГОЙ ДРУЖЕ!!!
19.02.2026 20:52 Ответить
Па-руцьке тут пишуть тільки смердячі каЦАПИ!
20.02.2026 00:56 Ответить
ну так, буданга обещала решить вопрос сзч, жрите😎
19.02.2026 21:03 Ответить
А чому не показують, як "герої" били жінок....
19.02.2026 21:05 Ответить
Ти свою мабуть бережеш,бо хто тебе ще спідницею прикриє ,від того ,щоб захистити свою країну від ворога..
20.02.2026 00:57 Ответить
Відправляй тих хєроєв разом з мусорами копитнами до нас, в нас з роти взвод. 100км вправо 100 км вліво не одного мусора нема postimg.cc/bDSMdnbv
19.02.2026 21:09 Ответить
А ухилянти вам не підійдуть? Покажите клас по лікування їхнього енурезу..
20.02.2026 00:59 Ответить
Так як кордівець ударив зухвало пістолетом і ногою двох людей - ганьба цьому шляпкопідрозділу .. По-перше сзч не такий вже і злочинець чи вбивця .. А пройде час повернуться хлопці з фронту , як думаєте будуть питання до працівників МВС та інших - що вони робили під час війни ?
19.02.2026 21:18 Ответить
У хлопців виникне дуже багато питань до сцикливих ждунів- ухилянтів..
20.02.2026 01:00 Ответить
А чого ти ттут розписуєшся за корд? Ти сам кордівець?
20.02.2026 09:19 Ответить
Правильно зробили що застосували
19.02.2026 21:50 Ответить
Расследование ст.407 УК относиться к ведению следователей ДБР.. При чем тут полиция.. непонятно))
20.02.2026 02:00 Ответить
