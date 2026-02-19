Бойцы КОРДа использовали табельное оружие во время задержания дезертира на Буковине, - полиция. ВИДЕО
В Черновицкой области во время задержания военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть, группа лиц заблокировала автомобиль и оказала сопротивление бойцам спецподразделения "КОРД" — правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Пострадавших нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Черновицкой области.
Что известно о конфликте?
19 февраля 2026 года в 07:48 на спецлинию 102 поступило сообщение о якобы незаконном лишении свободы жителя села Балковцы Днестровского района Черновицкой области.
Установлено, что следователи ГУНП в Черновицкой области при силовой поддержке спецподразделения КОРД действовали на основании постановления следственного судьи. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (дезертирство), правоохранители проводили санкционированный обыск по месту жительства 39-летнего мужчины – военнослужащего, который ушел в СОЧ.
Гражданские блокировали служебную машину
Как отмечается, во время выполнения процессуальных действий мужчина был задержан в порядке, определенном действующим законодательством. В дальнейшем, во время транспортировки задержанного в отделение полиции, в пределах села Мамалыга группа неустановленных лиц начала блокировать служебный автомобиль и оказывать активное сопротивление правоохранителям.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Спецназовец КОРД применил табельное оружие
В полиции добавили, что с целью пресечения противоправных действий и недопущения угрозы жизни и здоровью полицейских, сотрудник спецподразделения КОРД использовал табельное огнестрельное оружие, совершив несколько выстрелов в воздух. В результате инцидента пострадавших нет.
Там подчеркнули, что полиция действовала исключительно в рамках закона и на основании судебного постановления: "Любые попытки препятствовать выполнению законных действий правоохранителей, блокировать служебный транспорт или сопротивляться с применением агрессии будут получать немедленную и принципиальную реакцию".
- Напомним, ранее в соцсетях была опубликована видеозапись конфликта, произошедшего в селе Мамалыга на Буковине с участием якобы военнослужащих ТЦК и полиции.
Цікаво,чи знає Деконаїдзе,у що перетворили зелені клоуни її дітище?
Короткити перебіжками по городах. Так баба може сапою завалити в картоплі воїна в засаді.
Моліться під'юпники щоб не настав той день коли піхотним батальйонам нададуть право проводити мобілізайійні заходи.
