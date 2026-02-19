Бойцы КОРДа использовали табельное оружие во время задержания дезертира на Буковине, - полиция. ВИДЕО

В Черновицкой области во время задержания военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть, группа лиц заблокировала автомобиль и оказала сопротивление бойцам спецподразделения "КОРД" — правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Черновицкой области.

Что известно о конфликте?

19 февраля 2026 года в 07:48 на спецлинию 102 поступило сообщение о якобы незаконном лишении свободы жителя села Балковцы Днестровского района Черновицкой области.

Установлено, что следователи ГУНП в Черновицкой области при силовой поддержке спецподразделения КОРД действовали на основании постановления следственного судьи. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (дезертирство), правоохранители проводили санкционированный обыск по месту жительства 39-летнего мужчины – военнослужащего, который ушел в СОЧ.

Гражданские блокировали служебную машину

Как отмечается, во время выполнения процессуальных действий мужчина был задержан в порядке, определенном действующим законодательством. В дальнейшем, во время транспортировки задержанного в отделение полиции, в пределах села Мамалыга группа неустановленных лиц начала блокировать служебный автомобиль и оказывать активное сопротивление правоохранителям.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Спецназовец КОРД применил табельное оружие

В полиции добавили, что с целью пресечения противоправных действий и недопущения угрозы жизни и здоровью полицейских, сотрудник спецподразделения КОРД использовал табельное огнестрельное оружие, совершив несколько выстрелов в воздух. В результате инцидента пострадавших нет.

Там подчеркнули, что полиция действовала исключительно в рамках закона и на основании судебного постановления: "Любые попытки препятствовать выполнению законных действий правоохранителей, блокировать служебный транспорт или сопротивляться с применением агрессии будут получать немедленную и принципиальную реакцию".

