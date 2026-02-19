Бійці КОРДу використали табельну зброю під час затримання дезертира на Буковині, - поліція. ВIДЕО
У Чернівецькій області під час затримання військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину, група осіб заблокувала авто та чинила опір бійцям спецпідрозділу "КОРД" — правоохоронці були змушені застосувати табельну зброю. Постраждалих немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Чернівецької області.
Що відомо про конфлікт?
19 лютого 2026 року о 07:48 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про нібито незаконне позбавлення волі жителя села Балківці Дністровського району Чернівецької області.
Встановлено, що слідчі ГУНП в Чернівецькій області за силової підтримки спецпідрозділу КОРД діяли на підставі ухвали слідчого судді. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (дезертирство), правоохоронці проводили санкціонований обшук за місцем проживання 39-річного чоловіка – військовослужбовця, який пішов у СЗЧ.
Цивільні блокували службову автівку
Як зазначається, під час виконання процесуальних дій чоловіка було затримано в порядку, визначеному чинним законодавством. Надалі, під час транспортування затриманого до відділення поліції, у межах села Мамалига група невстановлених осіб почала блокувати службовий автомобіль та чинити активний опір правоохоронцям.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Спецпризначенець КОРД застосував табельну зброю
У поліції додали, що з метою припинення протиправних дій та недопущення загрози життю і здоров’ю поліцейських, співробітник спецпідрозділу КОРД використав табельну вогнепальну зброю, здійснивши кілька пострілів у повітря. Унаслідок інциденту постраждалих немає.
Там наголосили, що поліція діяла виключно в межах закону та на підставі судової ухвали: "Будь-які спроби перешкоджати виконанню законних дій правоохоронців, блокувати службовий транспорт або чинити опір із застосуванням агресії отримуватимуть негайну та принципову реакцію".
- Нагадаємо, раніше у соцмережах було опубліковано відеозапис конфлікту, що стався у селі Мамалига на Буковині за участі нібито військовослужбовців ТЦК та поліції.
