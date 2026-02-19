УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10778 відвідувачів онлайн
Новини Відео СЗЧ в ЗСУ
8 791 147

Бійці КОРДу використали табельну зброю під час затримання дезертира на Буковині, - поліція. ВIДЕО

У Чернівецькій області під час затримання військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину, група осіб заблокувала авто та чинила опір бійцям спецпідрозділу "КОРД" — правоохоронці були змушені застосувати табельну зброю. Постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Чернівецької області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про конфлікт?

19 лютого 2026 року о 07:48 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про нібито незаконне позбавлення волі жителя села Балківці Дністровського району Чернівецької області. 

Встановлено, що слідчі ГУНП в Чернівецькій області за силової підтримки спецпідрозділу КОРД діяли на підставі ухвали слідчого судді. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (дезертирство), правоохоронці проводили санкціонований обшук за місцем проживання 39-річного чоловіка – військовослужбовця, який пішов у СЗЧ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрав авто на полігоні та стріляв у поліцейських: на Рівненщині затримано дезертира, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Цивільні блокували службову автівку

Як зазначається, під час виконання процесуальних дій чоловіка було затримано в порядку, визначеному чинним законодавством. Надалі, під час транспортування затриманого до відділення поліції, у межах села Мамалига група невстановлених осіб почала блокувати службовий автомобіль та чинити активний опір правоохоронцям.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Спецпризначенець КОРД застосував табельну зброю

У поліції додали, що з метою припинення протиправних дій та недопущення загрози життю і здоров’ю поліцейських, співробітник спецпідрозділу КОРД використав табельну вогнепальну зброю, здійснивши кілька пострілів у повітря. Унаслідок інциденту постраждалих немає.

Там наголосили, що поліція діяла виключно в межах закону та на підставі судової ухвали: "Будь-які спроби перешкоджати виконанню законних дій правоохоронців, блокувати службовий транспорт або чинити опір із застосуванням агресії отримуватимуть негайну та принципову реакцію".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збив поліціянтку під час втечі від ТЦК: чоловіка взяли під варту на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Нацполіція (15728) дезертирство (320) КОРД (135) Чернівецька область (142) Балківці (1) Мамалига (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
А на ноль слабо поехать пострелять, ухилянты?
показати весь коментар
19.02.2026 17:24 Відповісти
+28
Дивно, що бійці Корду(беркут бувший) з таким сумлінням не затримують учасників міндіч-гейту ......чи інших любителів передавати "двушечку на мацкву".
Чи тільки роботяг та селян можуть затримувати цілим відділенням вгодованих ухилянтів в формі ????
показати весь коментар
19.02.2026 17:30 Відповісти
+24
Неизвестно как было на самом деле, полиции веры нет. Русинова то же как ехали арестовывать вроде как законно, а оказалось всё не так просто, и далеко не так, как официально заявляла полиция.
показати весь коментар
19.02.2026 17:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це не ти заплутався- це твій папка з дерьевнии мухосранівка заплутався в мамкиних труселях,і не встиг тобою простирадло вимазюкати..
показати весь коментар
20.02.2026 00:46 Відповісти
Зараз тебе гниду м одепратор розстріляє за то, що ти вонючка прийшов сюди.
показати весь коментар
19.02.2026 18:33 Відповісти
А після цього всі сусідні села побіжать до ТЦК
показати весь коментар
19.02.2026 18:55 Відповісти
А раніше могли б і пішком дійти..але сцялися..
показати весь коментар
20.02.2026 00:47 Відповісти
Повоюйте 4 роки, поживіть в бліндажах та т. ін. і ви станете дизертиром або підете в сзч.
показати весь коментар
19.02.2026 17:46 Відповісти
Думаю,продовження історії цієї буде.І як завжди,не все днозначно
показати весь коментар
19.02.2026 17:48 Відповісти
Для цього є гроші і друзі, які допоможуть закосити. Якщо немає ні першого ні другого - то зливая воду.
показати весь коментар
19.02.2026 17:57 Відповісти
Мої діти воюють племінники друзі і ніхто не мав такої думки а про дизертирів і ухилянтів вони кажуть що то падаль кацапсячі підстилки і зоновські сосалки
показати весь коментар
19.02.2026 18:08 Відповісти
Тому й 4 роки без ротації,що сцикуни-ухилянти- це зрадники,які не хочуть встати на захист рідної землі! І ті гніди,які їх виправдовують-теж!
показати весь коментар
20.02.2026 00:50 Відповісти
У нас на вулиці жив один такий.Я його тверезим не бачив.Був в АТО потім мобілізували на повномасштабку.Стабільно двічі на місяць приїзжала поліція,заспокоїть алкаша.Бив матір,ламав меблі і т.д.Зараз знову в сзч.А сцикуни прямо розпереживались що ловили дезертира,думали що ухилянта.
показати весь коментар
19.02.2026 17:58 Відповісти
Ще ніколи,з часів Деконаїдзе,не було такої ненависті до поліції.
Цікаво,чи знає Деконаїдзе,у що перетворили зелені клоуни її дітище?
показати весь коментар
19.02.2026 17:58 Відповісти
Чому ті ""цивільні""і дизертир живі напад групою осіб зброя застосовується без попереджувального пострілу і на враження .Пристрелить десяток другий таких мразюк і покласти край дороги щоб іша падаль боялася і пащу роззявити
показати весь коментар
19.02.2026 18:04 Відповісти
А якщо вийде навпаки? Адже таке вже було. Що тоді робити, на БТР їздити поліції?
Короткити перебіжками по городах. Так баба може сапою завалити в картоплі воїна в засаді.
показати весь коментар
19.02.2026 18:08 Відповісти
Пітушня , майте совість, ви вже хочете щоб дезертирів дівчата затримували чи інваліди?
Моліться під'юпники щоб не настав той день коли піхотним батальйонам нададуть право проводити мобілізайійні заходи.
показати весь коментар
19.02.2026 18:09 Відповісти
Ну і кловунів у нас розвелось. Думав- на прикладі членограя - їх поменшає. Але ні. Плодяться як кролики.
показати весь коментар
19.02.2026 18:14 Відповісти
..Ти краще подумай,що в піхотних батальйонах служать ті, над чиїми родичами знущаються переодягнені у форму моб ,загони ...Варто не тільки молитися....
показати весь коментар
19.02.2026 18:29 Відповісти
ніколи реально воєвавші так не затримувать сзчнувшого брата. тупо тилова мусорня.
показати весь коментар
19.02.2026 18:13 Відповісти
Все правильно зробили, у відповідності до чинного законодавства, тільки щось не так з кваліфікацією, бо дизертирство то 408 ст. - під час в/ст до 12 років, а 407, ч5 то самовільне залишення частини в умовах військового стану, здається до 8 позбавлення волі, як по мені то різниця є.
показати весь коментар
19.02.2026 18:15 Відповісти
Для сзчников все условия делают :не заводят дела на первый раз даже не бросают сразу на ноль.У моего брата в роте есть один такой 6 раз в сзч был и нихрена ему ни разу не было за это .Да и он сам захотел пошел в сзч , захотел вернулся хоть брат говорит и не трус вовсе с нуля ни разу не сбегал ,только когда на ротацию выводили или в отпуске больше положенного на месяц два был. На вопрос зачем ты это делаешь ведь могут наказать и если уже пошел то зачем сам возвращаешься отвечает ну , а что вы мне сделаете если и так людей не хватает, а на зачем возвращаешься поджимает плечами и улыбается видимо и сам не знает , что ответить . Чудак человек или мозгами уже тронулся за три года. Вот такая вот у нас в армии дисциплина , а кацапам это на руку потому, что у них все по другому
показати весь коментар
19.02.2026 18:58 Відповісти
Спочатку чоловіка викрали,відправили в навчальний центр,потім на війну.
показати весь коментар
19.02.2026 18:33 Відповісти
Ну а что такого если ты гражданин и паспорт Украины у тебя на руках то будь добр обязанности свои,прописанные в конституции исполнять если того требует закон. Ну а если вам не нравиться тогда вперед под Раду на капитулянтский майдан. Вдруг зе вас услышит и пойдет на встречу и разрешит маменькиных сыночков у них под юбкой оставить.С картонками ведь прокатило😁
показати весь коментар
19.02.2026 19:33 Відповісти
Так а ці чого не воюють?
показати весь коментар
19.02.2026 19:59 Відповісти
Картонка? Так кажуть боти.
показати весь коментар
19.02.2026 20:01 Відповісти
Відео до речі порізане і ене відображає усієї інформації.
показати весь коментар
19.02.2026 18:34 Відповісти
Краще зразу йти в сзч щоб потім коли видохнешся на душі було не так хріново, що тебе товче якесь ментовське гівно яке роками сиділо за твоєю спиною.
показати весь коментар
19.02.2026 18:38 Відповісти
Така доля дезертирів
показати весь коментар
19.02.2026 19:27 Відповісти
Поліція?Виключно в рамкАх закона???А як вона ще повинна діяти?
показати весь коментар
19.02.2026 19:49 Відповісти
Ось все і стало на свої місця. Беркутня є беркутня, як її не переіменовуй.
показати весь коментар
19.02.2026 19:54 Відповісти
Дезертирів треба на кічу...
показати весь коментар
19.02.2026 19:55 Відповісти
У Корді служать виключно Беркутня з часів майдану. Їх нема сенсу відправляти на нуль, бо вони будуть стріляти в спину воїнам ЗСУ. Вони годні тільки катувати громадських, неозброєних жінок.
показати весь коментар
19.02.2026 20:01 Відповісти
Вуйку, та беркутня давно перейшла на сторону раші і знищена ЗСУ.
показати весь коментар
19.02.2026 20:44 Відповісти
Я тобі навіть лінк свіжий-пресвіжий кину про те, що ти пи*дякаєш, а не знаєш.
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/02/20/8021847/ Лінк для пи*дюка Solana
показати весь коментар
20.02.2026 09:15 Відповісти
Что пострелять, что по-русски написать..
УДАРЕНИЕ на на-пи-с (я/а)-ть : увы, выбирать Вам, ДОРОГОЙ ДРУЖЕ!!!
показати весь коментар
19.02.2026 20:52 Відповісти
Па-руцьке тут пишуть тільки смердячі каЦАПИ!
показати весь коментар
20.02.2026 00:56 Відповісти
ну так, буданга обещала решить вопрос сзч, жрите😎
показати весь коментар
19.02.2026 21:03 Відповісти
А чому не показують, як "герої" били жінок....
показати весь коментар
19.02.2026 21:05 Відповісти
Ти свою мабуть бережеш,бо хто тебе ще спідницею прикриє ,від того ,щоб захистити свою країну від ворога..
показати весь коментар
20.02.2026 00:57 Відповісти
Відправляй тих хєроєв разом з мусорами копитнами до нас, в нас з роти взвод. 100км вправо 100 км вліво не одного мусора нема postimg.cc/bDSMdnbv
показати весь коментар
19.02.2026 21:09 Відповісти
А ухилянти вам не підійдуть? Покажите клас по лікування їхнього енурезу..
показати весь коментар
20.02.2026 00:59 Відповісти
Так як кордівець ударив зухвало пістолетом і ногою двох людей - ганьба цьому шляпкопідрозділу .. По-перше сзч не такий вже і злочинець чи вбивця .. А пройде час повернуться хлопці з фронту , як думаєте будуть питання до працівників МВС та інших - що вони робили під час війни ?
показати весь коментар
19.02.2026 21:18 Відповісти
У хлопців виникне дуже багато питань до сцикливих ждунів- ухилянтів..
показати весь коментар
20.02.2026 01:00 Відповісти
А чого ти ттут розписуєшся за корд? Ти сам кордівець?
показати весь коментар
20.02.2026 09:19 Відповісти
Правильно зробили що застосували
показати весь коментар
19.02.2026 21:50 Відповісти
Расследование ст.407 УК относиться к ведению следователей ДБР.. При чем тут полиция.. непонятно))
показати весь коментар
20.02.2026 02:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 