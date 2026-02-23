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Оккупанты используют на поле боя наркотик "Первитин", который блокирует страх и боль, - медики 1-го ОШП. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, где впервые официально медики и бойцы 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла рассказали об использовании оккупантами наркотических средств.

Как сообщал Цензор.НЕТ, у пленных и уничтоженных российских военных массово находили наркотик "Первитин", который блокирует страх, боль и усталость.

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"Первитин - один из первых амфетаминов, которые применяли еще немцы во время Второй мировой войны. Благодаря его использованию можно несколько суток не спать, а чувство страха и боли исчезает", - объяснял один из медиков в видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Африканский наемник армии РФ с оружием в руках ждет удара украинского дрона посреди поля. ВИДЕО

Смотрите также: Двое украинских штурмовиков 225-го ОШП во время атаки вражеского укрытия взяли в плен 7 оккупантов. ВИДЕО

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армия РФ (22965) наркотики (2163) пленные (2306) ВСУ (7759)
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Топ комментарии
+15
його вперше винайшли ще японці у 1896, а синтезували у 1919 (кристалічна форма)
най дають побільше рашистам, не шкодують, він для окупантів саме то: інсульт, інфаркт, гостра ниркова недостатність, цироз печінки, руйнація клітин головного мозку, повна залежність від найменших доз
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23.02.2026 17:24 Ответить
+12
Її освоювали обдовбані не Превітином, а совєцькою пропагандою.
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23.02.2026 17:56 Ответить
+9
А цілину освоювали з піснями та танцями думаєте чому?
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23.02.2026 17:22 Ответить
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А цілину освоювали з піснями та танцями думаєте чому?
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23.02.2026 17:22 Ответить
водка біла
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23.02.2026 17:29 Ответить
Її освоювали обдовбані не Превітином, а совєцькою пропагандою.
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23.02.2026 17:56 Ответить
Не все так просто. Цю хню до 60х років і в хліб добавляли.
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23.02.2026 19:57 Ответить
Може й так. Але я вперше від вас чую, хоча прожив вже 68 років ))
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23.02.2026 22:04 Ответить
Як є і побічний його ефект, у всіх московитів обісрані штани, через втрату страху!?!?!
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23.02.2026 17:22 Ответить
його вперше винайшли ще японці у 1896, а синтезували у 1919 (кристалічна форма)
най дають побільше рашистам, не шкодують, він для окупантів саме то: інсульт, інфаркт, гостра ниркова недостатність, цироз печінки, руйнація клітин головного мозку, повна залежність від найменших доз
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23.02.2026 17:24 Ответить
Наслідки будуть потім,а до них можно і не дожити.Застосування наркотиків для військових цілком виправдано,як би це дико не звучало
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23.02.2026 17:30 Ответить
"напараноївся під гвинтом" - у момент "приходу" у клієнта параноїдальний ефект, який характеризується вкарй високою підозрілістю, тривожністю, крайнім відчуттям загрози від усіх оточуючих, абсолютно від розділу на "свій-чужий"
а тепере уявимо - у цього клієнта в руках ак із повним бк,гранати...
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23.02.2026 17:43 Ответить
Це не завадило Німеччині захопити Європу і дійти до мацкви
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23.02.2026 18:11 Ответить
Буває і таке. Особливо при перших спробах-передозах. Але в цілому на більшість діє саме так як треба з військової точки зору.
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23.02.2026 22:22 Ответить
Це великий гріх, відключати мізки перед приходом у пекло, не можна покаятись у останню хвилину, як розбійник.
А водка кровотечу посилює, спитайте медиків
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24.02.2026 07:41 Ответить
Там навпаки включаються мізки на повну силу,не путайте з водкою
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24.02.2026 17:51 Ответить
Не пробував. Думаю, треба заглушити страх смерті перед заходом у пекло та перейти в стан хижака-кровожера. Сатанизм
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10.03.2026 05:49 Ответить
Они тем винтом(метамфетамин) могут годами наваливаться(колоть) а потом только начнут ощущать симптомы...
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23.02.2026 18:40 Ответить
В афгані після уколу на завданні 10 днів госпіталю на реабілітацію давали.
Не пробував
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10.03.2026 05:51 Ответить
В другу світову первітин використовували,нічого нового
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23.02.2026 17:24 Ответить
бій рано чи пізно закінчується, а от вплив на рило залишається
ви "вживу" клієнта під дією бачили? не раджу бути поруч, тим паче коли він озброєний

https://xczm.org/pervytyn-gvynt-smertelna-nebezpeka/
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23.02.2026 17:37 Ответить
Так мабуть реабілітацію потрібно проводити після виконання бойового завдання...в срср в афгані давали спецпідрозділам...після виконання завдання 10 діб стаціонару...а якщо не виводити то самі розумієте що буде...але ж не забувайте, що кацапи то гандони одноразові і переважна більшість буде вбито до того як проявляться наслідки
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23.02.2026 18:08 Ответить
Я с такими "винтился" в свое время. Они более внимательные ко всему и у них достаточно энергии чтоб ни-чего не есть. Вот только неадекватных действий от них не помню. Но тогда все молодые были и может в этом причина их "нормальности".
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23.02.2026 18:44 Ответить
Це мабуть для еліти. Звичайному м'ясу і "крокодил" защастя
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23.02.2026 17:35 Ответить
А шо таке цей "крокодил"? Просто цікаво. Я вже далеко не молода людина, колись чув про таке, але не знаю шо воно.
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23.02.2026 17:59 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%96%D0%BD дезоморфін
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23.02.2026 18:08 Ответить
Дякую, але це для мене ніпрощо. Я не медик. І чому крокодил?
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23.02.2026 18:14 Ответить
Наркота залишає чіткі сліди на тілі, що нагадують лускату шкіру рептилії, від чого наркотик і отримав свою назву.
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23.02.2026 18:41 Ответить
Зрозумів. Дякую.
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23.02.2026 19:19 Ответить
там же написано: кустарно вироблений наркотик призводить до гангрени кінцівок, а також вражає і запалює судини, що призводить до лущення шкіри, що нагадує луску крокодила.
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23.02.2026 18:44 Ответить
А ще це остання ламка наркозалежних, з цієї вороття вже нема
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24.02.2026 00:03 Ответить
***** поради на спірітичних сеансах не тільки шамани,
петруха перший і катька поради дають,
а і сам адік алозійович!
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23.02.2026 17:41 Ответить
Так він вперто слідує його інструкціям ,але напевно до кінця не дочитав.
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23.02.2026 18:16 Ответить
Ви все правильно розумієте - фашист від фашиста далеко не відскоче.
адік і сам на кокаінової болтушкі сидів, аж рученята трусилися,
а було йому всього 56 рочків - ***** пережило вчителя...
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23.02.2026 18:29 Ответить
Секрет Полішинеля.
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23.02.2026 17:49 Ответить

https://www.bbc.com/russian/features-37588902 Как в Третьем рейхе использовали наркотики
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23.02.2026 18:01 Ответить
а шо, каптагону півсля втрати сирії вже нема?
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23.02.2026 18:09 Ответить
Але ж ж ми памʼятаємо що в ЗСУ воюють одні наркомани (за словами кацапів). Все як Гебельс вчив.
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23.02.2026 18:12 Ответить
Й наркомани теж) У нас один наркоман всіх діставав своєю поведінкою, але його терпіли, бо ПКМом добре володів, багато сруцьких поклав. А це значить, що воно дійсно працює.))
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23.02.2026 18:21 Ответить
А хтось використовує Наркотик "Марахвон" . І цілі сім'ї відмовляються евакуюватись, вірять що роса світло потужного Лідора їх оберігає...
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23.02.2026 18:12 Ответить
Оце так "новина"! Вони з 22 року обдолбаними в атаки ходять.
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23.02.2026 18:18 Ответить
Поки вони не знайдуть нічого, що могло б запобігти смерті, все має бути гаразд.
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23.02.2026 19:08 Ответить
 
 