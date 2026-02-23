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Оккупанты используют на поле боя наркотик "Первитин", который блокирует страх и боль, - медики 1-го ОШП. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, где впервые официально медики и бойцы 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла рассказали об использовании оккупантами наркотических средств.
Как сообщал Цензор.НЕТ, у пленных и уничтоженных российских военных массово находили наркотик "Первитин", который блокирует страх, боль и усталость.
"Первитин - один из первых амфетаминов, которые применяли еще немцы во время Второй мировой войны. Благодаря его использованию можно несколько суток не спать, а чувство страха и боли исчезает", - объяснял один из медиков в видео.
Топ комментарии
+15 Wild MadDog
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+12 Грицько Добрий
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+9 KROSHEN
показать весь комментарий23.02.2026 17:22 Ответить Ссылка
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най дають побільше рашистам, не шкодують, він для окупантів саме то: інсульт, інфаркт, гостра ниркова недостатність, цироз печінки, руйнація клітин головного мозку, повна залежність від найменших доз
а тепере уявимо - у цього клієнта в руках ак із повним бк,гранати...
А водка кровотечу посилює, спитайте медиків
Не пробував
ви "вживу" клієнта під дією бачили? не раджу бути поруч, тим паче коли він озброєний
https://xczm.org/pervytyn-gvynt-smertelna-nebezpeka/
петруха перший і катька поради дають,
а і сам адік алозійович!
адік і сам на кокаінової болтушкі сидів, аж рученята трусилися,
а було йому всього 56 рочків - ***** пережило вчителя...
https://www.bbc.com/russian/features-37588902 Как в Третьем рейхе использовали наркотики
росасвітло потужного Лідора їх оберігає...