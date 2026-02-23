Оккупанты используют на поле боя наркотик "Первитин", который блокирует страх и боль, - медики 1-го ОШП. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, где впервые официально медики и бойцы 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла рассказали об использовании оккупантами наркотических средств.

Как сообщал Цензор.НЕТ, у пленных и уничтоженных российских военных массово находили наркотик "Первитин", который блокирует страх, боль и усталость.

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"Первитин - один из первых амфетаминов, которые применяли еще немцы во время Второй мировой войны. Благодаря его использованию можно несколько суток не спать, а чувство страха и боли исчезает", - объяснял один из медиков в видео.

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