Окупанти використовують на полі бою наркотик "Первітин", що блокує страх та біль, - медики 1-го ОШП. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, де вперше офіційно медики та бійці 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла розповіли про використання окупантами наркотичних засобів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у полонених і знищених російських військових масово знаходили наркотик "Первітин", який блокує страх, біль та втому.

"Первітин - один із перших амфетамінів, які застосовували ще німці під час Другої світової війни. Завдяки його використанню можна кілька діб не спати, а відчуття страху та болю зникає", - пояснював один із медиків у відео.

Топ коментарі
його вперше винайшли ще японці у 1896, а синтезували у 1919 (кристалічна форма)
най дають побільше рашистам, не шкодують, він для окупантів саме то: інсульт, інфаркт, гостра ниркова недостатність, цироз печінки, руйнація клітин головного мозку, повна залежність від найменших доз
23.02.2026 17:24 Відповісти
Її освоювали обдовбані не Превітином, а совєцькою пропагандою.
23.02.2026 17:56 Відповісти
А цілину освоювали з піснями та танцями думаєте чому?
23.02.2026 17:22 Відповісти
23.02.2026 17:22 Відповісти
водка біла
23.02.2026 17:29 Відповісти
Її освоювали обдовбані не Превітином, а совєцькою пропагандою.
23.02.2026 17:56 Відповісти
23.02.2026 17:56 Відповісти
Не все так просто. Цю хню до 60х років і в хліб добавляли.
23.02.2026 19:57 Відповісти
Може й так. Але я вперше від вас чую, хоча прожив вже 68 років ))
23.02.2026 22:04 Відповісти
Як є і побічний його ефект, у всіх московитів обісрані штани, через втрату страху!?!?!
23.02.2026 17:22 Відповісти
23.02.2026 17:24 Відповісти
Наслідки будуть потім,а до них можно і не дожити.Застосування наркотиків для військових цілком виправдано,як би це дико не звучало
23.02.2026 17:30 Відповісти
"напараноївся під гвинтом" - у момент "приходу" у клієнта параноїдальний ефект, який характеризується вкарй високою підозрілістю, тривожністю, крайнім відчуттям загрози від усіх оточуючих, абсолютно від розділу на "свій-чужий"
а тепере уявимо - у цього клієнта в руках ак із повним бк,гранати...
23.02.2026 17:43 Відповісти
Це не завадило Німеччині захопити Європу і дійти до мацкви
23.02.2026 18:11 Відповісти
Буває і таке. Особливо при перших спробах-передозах. Але в цілому на більшість діє саме так як треба з військової точки зору.
23.02.2026 22:22 Відповісти
Це великий гріх, відключати мізки перед приходом у пекло, не можна покаятись у останню хвилину, як розбійник.
А водка кровотечу посилює, спитайте медиків
24.02.2026 07:41 Відповісти
Там навпаки включаються мізки на повну силу,не путайте з водкою
24.02.2026 17:51 Відповісти
Не пробував. Думаю, треба заглушити страх смерті перед заходом у пекло та перейти в стан хижака-кровожера. Сатанизм
10.03.2026 05:49 Відповісти
Они тем винтом(метамфетамин) могут годами наваливаться(колоть) а потом только начнут ощущать симптомы...
23.02.2026 18:40 Відповісти
В афгані після уколу на завданні 10 днів госпіталю на реабілітацію давали.
Не пробував
10.03.2026 05:51 Відповісти
В другу світову первітин використовували,нічого нового
23.02.2026 17:24 Відповісти
бій рано чи пізно закінчується, а от вплив на рило залишається
ви "вживу" клієнта під дією бачили? не раджу бути поруч, тим паче коли він озброєний

https://xczm.org/pervytyn-gvynt-smertelna-nebezpeka/
23.02.2026 17:37 Відповісти
Так мабуть реабілітацію потрібно проводити після виконання бойового завдання...в срср в афгані давали спецпідрозділам...після виконання завдання 10 діб стаціонару...а якщо не виводити то самі розумієте що буде...але ж не забувайте, що кацапи то гандони одноразові і переважна більшість буде вбито до того як проявляться наслідки
23.02.2026 18:08 Відповісти
Я с такими "винтился" в свое время. Они более внимательные ко всему и у них достаточно энергии чтоб ни-чего не есть. Вот только неадекватных действий от них не помню. Но тогда все молодые были и может в этом причина их "нормальности".
23.02.2026 18:44 Відповісти
Це мабуть для еліти. Звичайному м'ясу і "крокодил" защастя
23.02.2026 17:35 Відповісти
А шо таке цей "крокодил"? Просто цікаво. Я вже далеко не молода людина, колись чув про таке, але не знаю шо воно.
23.02.2026 17:59 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%96%D0%BD дезоморфін
23.02.2026 18:08 Відповісти
Дякую, але це для мене ніпрощо. Я не медик. І чому крокодил?
23.02.2026 18:14 Відповісти
Наркота залишає чіткі сліди на тілі, що нагадують лускату шкіру рептилії, від чого наркотик і отримав свою назву.
23.02.2026 18:41 Відповісти
Зрозумів. Дякую.
23.02.2026 19:19 Відповісти
там же написано: кустарно вироблений наркотик призводить до гангрени кінцівок, а також вражає і запалює судини, що призводить до лущення шкіри, що нагадує луску крокодила.
23.02.2026 18:44 Відповісти
А ще це остання ламка наркозалежних, з цієї вороття вже нема
24.02.2026 00:03 Відповісти
***** поради на спірітичних сеансах не тільки шамани,
петруха перший і катька поради дають,
а і сам адік алозійович!
23.02.2026 17:41 Відповісти
Так він вперто слідує його інструкціям ,але напевно до кінця не дочитав.
23.02.2026 18:16 Відповісти
Ви все правильно розумієте - фашист від фашиста далеко не відскоче.
адік і сам на кокаінової болтушкі сидів, аж рученята трусилися,
а було йому всього 56 рочків - ***** пережило вчителя...
23.02.2026 18:29 Відповісти
Секрет Полішинеля.
23.02.2026 17:49 Відповісти

https://www.bbc.com/russian/features-37588902 Как в Третьем рейхе использовали наркотики
23.02.2026 18:01 Відповісти
а шо, каптагону півсля втрати сирії вже нема?
23.02.2026 18:09 Відповісти
Але ж ж ми памʼятаємо що в ЗСУ воюють одні наркомани (за словами кацапів). Все як Гебельс вчив.
23.02.2026 18:12 Відповісти
Й наркомани теж) У нас один наркоман всіх діставав своєю поведінкою, але його терпіли, бо ПКМом добре володів, багато сруцьких поклав. А це значить, що воно дійсно працює.))
23.02.2026 18:21 Відповісти
А хтось використовує Наркотик "Марахвон" . І цілі сім'ї відмовляються евакуюватись, вірять що роса світло потужного Лідора їх оберігає...
23.02.2026 18:12 Відповісти
Оце так "новина"! Вони з 22 року обдолбаними в атаки ходять.
23.02.2026 18:18 Відповісти
Поки вони не знайдуть нічого, що могло б запобігти смерті, все має бути гаразд.
23.02.2026 19:08 Відповісти
 
 