Окупанти використовують на полі бою наркотик "Первітин", що блокує страх та біль, - медики 1-го ОШП. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, де вперше офіційно медики та бійці 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла розповіли про використання окупантами наркотичних засобів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у полонених і знищених російських військових масово знаходили наркотик "Первітин", який блокує страх, біль та втому.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Первітин - один із перших амфетамінів, які застосовували ще німці під час Другої світової війни. Завдяки його використанню можна кілька діб не спати, а відчуття страху та болю зникає", - пояснював один із медиків у відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Африканський найманець армії РФ зі зброєю в руках чекає на удар українського дрона посеред поля. ВIДЕО

Дивіться також: Двоє українських штурмовиків 225-го ОШП під час атаки ворожого укриття полонили 6 окупантів. ВIДЕО