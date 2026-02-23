Спецназовцы "Disney Squad" СБУ взяли пленного во время отражения вражеской позиции. ВИДЕО

Спецназовцы подразделения "Disney Squad" Службы безопасности Украины отбили одну из вражеских позиций оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевой работы воины в укрытии противника взяли в плен одного оккупанта.

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На кадрах видно, как бойцы отправили пленного на наземном транспорте к своим позициям для дальнейшей передачи в обменный фонд.

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