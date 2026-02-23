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Новости Видео Пленные оккупанты Наземные роботизированные комплексы НРК
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Спецназовцы "Disney Squad" СБУ взяли пленного во время отражения вражеской позиции. ВИДЕО

Спецназовцы подразделения "Disney Squad" Службы безопасности Украины отбили одну из вражеских позиций оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевой работы воины в укрытии противника взяли в плен одного оккупанта.

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На кадрах видно, как бойцы отправили пленного на наземном транспорте к своим позициям для дальнейшей передачи в обменный фонд.

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армия РФ (22965) СБУ (20728) спецназ (644) пленные (2306) НРК наземный роботизированный комплекс (127)
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Цього доходягу легше було б обнулити чим таку погань до рук брати
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23.02.2026 22:06 Ответить
Мальчік в трусіках підріс.
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23.02.2026 22:07 Ответить
шо за хороший русский?)))
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23.02.2026 22:13 Ответить
Що значить "відбили одну з ворожих позицій окупантів"?
Відбити можна свою позицію у окупантів.
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23.02.2026 22:19 Ответить
Чмоня або п'яний, або обкурений, якесь воно не таке!
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23.02.2026 22:24 Ответить
Дісней сквад?
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23.02.2026 22:25 Ответить
Тощще і у кальсонах???? З 14-го сидів?
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23.02.2026 22:44 Ответить
Якусь обізяну напівголу спакували. То такіє русскіє войни?
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23.02.2026 23:31 Ответить
 
 