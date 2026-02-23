Спецпризначенці "Disney Squad" СБУ взяли полоненого під час відбиття ворожої позиції. ВIДЕО

Спецпризначенці підрозділу "Disney Squad" Служби безпеки України відбили одну з ворожих позицій окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи воїни у схованці противника взяли в полон одного окупанта.

На кадрах видно, як бійці відправили полоненого на наземному роботі до своїх позицій для подальшої передачі в обмінний фонд.

