Спецпризначенці "Disney Squad" СБУ взяли полоненого під час відбиття ворожої позиції. ВIДЕО
Спецпризначенці підрозділу "Disney Squad" Служби безпеки України відбили одну з ворожих позицій окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи воїни у схованці противника взяли в полон одного окупанта.
На кадрах видно, як бійці відправили полоненого на наземному роботі до своїх позицій для подальшої передачі в обмінний фонд.
Відбити можна свою позицію у окупантів.