Бойцы 33-й ОМБр эвакуировали 5 гражданских, среди них ребенка, из фронтового села на Харьковщине. ВИДЕО

Украинские защитники 2-го батальона 33-й отдельной механизированной бригады эвакуировали 5 человек из фронтового села на левом берегу Харьковщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эвакуация состоялась 25 февраля, среди гражданских был ребенок.

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Операция осложнилась не только преодолением реки, но и тяжелым состоянием одной из спасенных - у женщины диагностирован перелом позвоночника.

"В прифронтовом селе она ухаживала за ребенком, отец погиб", - отмечается на кадрах.

Гражданских доставили в ближайший госпиталь на противоположном берегу.

После стабилизации их ждет лечение в Харькове и долгожданная встреча с родными.

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