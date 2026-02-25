Бойцы 33-й ОМБр эвакуировали 5 гражданских, среди них ребенка, из фронтового села на Харьковщине. ВИДЕО
Украинские защитники 2-го батальона 33-й отдельной механизированной бригады эвакуировали 5 человек из фронтового села на левом берегу Харьковщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эвакуация состоялась 25 февраля, среди гражданских был ребенок.
Операция осложнилась не только преодолением реки, но и тяжелым состоянием одной из спасенных - у женщины диагностирован перелом позвоночника.
"В прифронтовом селе она ухаживала за ребенком, отец погиб", - отмечается на кадрах.
Гражданских доставили в ближайший госпиталь на противоположном берегу.
После стабилизации их ждет лечение в Харькове и долгожданная встреча с родными.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.02.2026 01:42 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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