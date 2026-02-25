Бійці 33‑ї ОМБр евакуювали 5 цивільних, серед них дитину, з фронтового села на Харківщині. ВIДЕО
Українські захисники 2-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади евакуювали 5 людей із фронтового села на лівому березі Харківщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, евакуація відбулася 25 лютого, серед цивільних була дитина.
Операція ускладнилася не лише подоланням річки, а й тяжким станом однієї з врятованих - у жінки діагностовано перелом хребта.
"У прифронтовому селі вона доглядала за дитиною, батько загинув", - зазначається на кадрах.
Цивільних доставили до найближчого госпіталю на протилежному березі.
Після стабілізації на них чекає лікування у Харкові та довгоочікувана зустріч із рідними.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар26.02.2026 01:42 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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