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Бійці 33‑ї ОМБр евакуювали 5 цивільних, серед них дитину, з фронтового села на Харківщині. ВIДЕО

Українські захисники 2-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади евакуювали 5 людей із фронтового села на лівому березі Харківщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, евакуація відбулася 25 лютого, серед цивільних була дитина.

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Операція ускладнилася не лише подоланням річки, а й тяжким станом однієї з врятованих - у жінки діагностовано перелом хребта.

"У прифронтовому селі вона доглядала за дитиною, батько загинув", - зазначається на кадрах.

Цивільних доставили до найближчого госпіталю на протилежному березі.

Після стабілізації на них чекає лікування у Харкові та довгоочікувана зустріч із рідними.

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евакуація (2532) ЗСУ (8767) Харківська область (2796) 33 окрема механізована бригада (15)
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26.02.2026 01:42 Відповісти
 
 