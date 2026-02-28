Операторы РЭБ 413-го отдельного полка "Рейд" СБС защищают технику Сил обороны от российских дронов. ВИДЕО
Украинские защитники 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" Сил беспилотных систем круглосуточно защищают технику и позиции Сил обороны, подавляя российские БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, движение украинской техники вблизи линии боевого столкновения постоянно находится под угрозой атак вражеских беспилотников.
Благодаря качественной подготовке личного состава, применению современных средств РЭБ и слаженной работе экипажей с начала февраля военнослужащие полка подавили 240 беспилотников противника - 177 FPV-дронов и 63 ударных БПЛА типа "Молния".
На обнародованном видео зафиксировано, как операторы РЭБ 413-го полка "Рейд" СБС подавляют вражеские беспилотники, которые пытались атаковать технику Сил обороны.
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Сергій Малецький
показать весь комментарий28.02.2026 17:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yury Onofrichuk #395902
показать весь комментарий01.03.2026 09:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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