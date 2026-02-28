Операторы РЭБ 413-го отдельного полка "Рейд" СБС защищают технику Сил обороны от российских дронов. ВИДЕО

Украинские защитники 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" Сил беспилотных систем круглосуточно защищают технику и позиции Сил обороны, подавляя российские БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, движение украинской техники вблизи линии боевого столкновения постоянно находится под угрозой атак вражеских беспилотников.

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Благодаря качественной подготовке личного состава, применению современных средств РЭБ и слаженной работе экипажей с начала февраля военнослужащие полка подавили 240 беспилотников противника - 177 FPV-дронов и 63 ударных БПЛА типа "Молния".

На обнародованном видео зафиксировано, как операторы РЭБ 413-го полка "Рейд" СБС подавляют вражеские беспилотники, которые пытались атаковать технику Сил обороны.

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