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Новини Відео РЕБ Знищення російських безпілотників Оператори дронів
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Оператори РЕБ 413-го окремого полку "Рейд" СБС захищають техніку Сил оборони від російських дронів. ВIДЕО

Українські захисники 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" Сил безпілотних систем цілодобово боронять техніку та позиції Сил оборони придушуючи російські БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рух української техніки поблизу лінії бойового зіткнення постійно перебуває під загрозою атак ворожих безпілотників.

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Завдяки якісній підготовці особового складу, застосуванню сучасних засобів РЕБ і злагодженій роботі екіпажів із початку лютого військовослужбовці полку подавили 240 безпілотників противника - 177 FPV-дронів та 63 ударні БпЛА типу "Молнія".

На оприлюдненому відео зафіксовано, як оператори РЕБ 413-го полку "Рейд" СБС придушують ворожі безпілотники, що намагалися атакувати техніку Сил оборони.

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Автор: 

армія рф (21196) захист (273) знищення (10289) техніка (2054) ЗСУ (8779) РЕБ (253) Сили безпілотних систем (515)
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***** якась ніц не видно
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28.02.2026 17:24 Відповісти
Круто! Молодці!
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01.03.2026 09:41 Відповісти
 
 