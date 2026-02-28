Оператори РЕБ 413-го окремого полку "Рейд" СБС захищають техніку Сил оборони від російських дронів. ВIДЕО
Українські захисники 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" Сил безпілотних систем цілодобово боронять техніку та позиції Сил оборони придушуючи російські БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рух української техніки поблизу лінії бойового зіткнення постійно перебуває під загрозою атак ворожих безпілотників.
Завдяки якісній підготовці особового складу, застосуванню сучасних засобів РЕБ і злагодженій роботі екіпажів із початку лютого військовослужбовці полку подавили 240 безпілотників противника - 177 FPV-дронів та 63 ударні БпЛА типу "Молнія".
На оприлюдненому відео зафіксовано, як оператори РЕБ 413-го полку "Рейд" СБС придушують ворожі безпілотники, що намагалися атакувати техніку Сил оборони.
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Сергій Малецький
показати весь коментар28.02.2026 17:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yury Onofrichuk #395902
показати весь коментар01.03.2026 09:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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