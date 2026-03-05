Уцелевший оккупант стоит на коленях перед лужей, горстями черпает воду и пьет. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись объективного контроля, снятая украинским беспилотником, на которой зафиксированы условия пребывания личного состава оккупационных войск на одном из участков фронта. Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах виден российский военнослужащий, который утоляет жажду из открытого водоема.
Детали видеозаписи
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Обстоятельства: Российский оккупант, посреди перелеска, становится на колени перед лужей.
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Действия: На записи зафиксировано, как россиянин черпает грязную воду горстями и пьет ее. После этого он поднимается и продолжает движение.
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Локация: Точное место съемки не разглашается, однако характер местности указывает на один из участков активных боевых действий, где из-за постоянных обстрелов и работы дронов логистическое обеспечение подразделений РФ значительно затруднено.
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от уявіть як бути московитом , вас напихають що ти великий а по факти ти скотина
Яка це кара .
Боже дякую що не зробив мене москалотою
А, хатя... нічего тебе КАЗЬОЛ не будит!