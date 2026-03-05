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Новости Видео
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Уцелевший оккупант стоит на коленях перед лужей, горстями черпает воду и пьет. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись объективного контроля, снятая украинским беспилотником, на которой зафиксированы условия пребывания личного состава оккупационных войск на одном из участков фронта. Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах виден российский военнослужащий, который утоляет жажду из открытого водоема.

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Детали видеозаписи

  • Обстоятельства: Российский оккупант, посреди перелеска, становится на колени перед лужей.

  • Действия: На записи зафиксировано, как россиянин черпает грязную воду горстями и пьет ее. После этого он поднимается и продолжает движение.

  • Локация: Точное место съемки не разглашается, однако характер местности указывает на один из участков активных боевых действий, где из-за постоянных обстрелов и работы дронов логистическое обеспечение подразделений РФ значительно затруднено.

Смотрите: Бездомная собака "рейдернула" вкусности из украинского НРК, который вез продукты на передовую: "Мы не против. Мы любим собачек". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23031) продукты (1508) вода (928)
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Топ комментарии
+8
Шановний, що ж ви з калюжі пʼєте, там же свині купалися! Я вас не пан маю, гаварите по руськи! Я говорю обеими руками черпай!
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05.03.2026 13:42 Ответить
+7
а шо тут дивного ,болотний житель
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05.03.2026 13:41 Ответить
+4
Живе таксі для інфузорій, амеб та глистів
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05.03.2026 13:59 Ответить
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а шо тут дивного ,болотний житель
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05.03.2026 13:41 Ответить
Шановний, що ж ви з калюжі пʼєте, там же свині купалися! Я вас не пан маю, гаварите по руськи! Я говорю обеими руками черпай!
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05.03.2026 13:42 Ответить
І не буде як у казці про альонушка і братця іванушку - буде він трупіком, а не козліком веселим.
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05.03.2026 13:43 Ответить
Не жили багато - ***** починати
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05.03.2026 13:49 Ответить
дмав що він звільнювач, а з виду окупант, насправді безправний скот !
от уявіть як бути московитом , вас напихають що ти великий а по факти ти скотина
Яка це кара .
Боже дякую що не зробив мене москалотою
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05.03.2026 13:53 Ответить
Імідж ніщо, спрага - все!
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05.03.2026 13:55 Ответить
Ну і на халєри сюди пертись??? Своїх мегакалюж замало? ...примати
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05.03.2026 13:56 Ответить
Кацапська казочка про козльоночка, який буде забаранений!)
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05.03.2026 13:56 Ответить
Живе таксі для інфузорій, амеб та глистів
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05.03.2026 13:59 Ответить
І щоби ви, кацапські іроди, до кінця віку тільки так хльобали воду!
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05.03.2026 14:06 Ответить
Хотя бы для начала в этой же луже руки помыл и уже чистыми руками воду черпал!
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05.03.2026 14:58 Ответить
А що тут дивного Ми пацанами завжди пили воду з калюж,гуляючи на природі .Була б тільки ця проблема для орків?
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05.03.2026 15:24 Ответить
«Не пей из лужи - козленочком станешь»
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05.03.2026 20:58 Ответить
Він ще зі свого народження ним є !
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06.03.2026 00:08 Ответить
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06.03.2026 05:46 Ответить
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06.03.2026 08:14 Ответить
Ні пєй іванушка, казльоначкам станіш...
А, хатя... нічего тебе КАЗЬОЛ не будит!
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06.03.2026 08:30 Ответить
 
 