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Новини Відео
6 359 18

Уцілілий окупант стоїть навколішки перед калюжею, пригоршнями черпає воду і п’є. ВIДЕО

У мережі з’явився відеозапис об’єктивного контролю, знятий українським безпілотником, на якому зафіксовано умови перебування особового складу окупаційних військ на одній із ділянок фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно російського військовослужбовця, який вгамовує спрагу з відкритої водойми.

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Деталі відеозапису

  • Обставини: Російський окупант, посеред переліску, стає на коліна перед калюжею.

  • Дії: На записі зафіксовано, як росіянин черпає брудну воду жменями та п’є її. Після цього він піднімається та продовжує рух.

  • Локація: Точне місце зйомки не розголошується, проте характер місцевості вказує на одну з ділянок активних бойових дій, де через постійні обстріли та роботу дронів логістичне забезпечення підрозділів РФ значно ускладнене.

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армія рф (21249) продукти (1360) вода (1226)
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Топ коментарі
+8
Шановний, що ж ви з калюжі пʼєте, там же свині купалися! Я вас не пан маю, гаварите по руськи! Я говорю обеими руками черпай!
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05.03.2026 13:42 Відповісти
+7
а шо тут дивного ,болотний житель
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05.03.2026 13:41 Відповісти
+4
Живе таксі для інфузорій, амеб та глистів
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05.03.2026 13:59 Відповісти
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а шо тут дивного ,болотний житель
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05.03.2026 13:41 Відповісти
Шановний, що ж ви з калюжі пʼєте, там же свині купалися! Я вас не пан маю, гаварите по руськи! Я говорю обеими руками черпай!
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05.03.2026 13:42 Відповісти
І не буде як у казці про альонушка і братця іванушку - буде він трупіком, а не козліком веселим.
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05.03.2026 13:43 Відповісти
Не жили багато - ***** починати
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05.03.2026 13:49 Відповісти
дмав що він звільнювач, а з виду окупант, насправді безправний скот !
от уявіть як бути московитом , вас напихають що ти великий а по факти ти скотина
Яка це кара .
Боже дякую що не зробив мене москалотою
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05.03.2026 13:53 Відповісти
Імідж ніщо, спрага - все!
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05.03.2026 13:55 Відповісти
Ну і на халєри сюди пертись??? Своїх мегакалюж замало? ...примати
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05.03.2026 13:56 Відповісти
Кацапська казочка про козльоночка, який буде забаранений!)
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05.03.2026 13:56 Відповісти
Живе таксі для інфузорій, амеб та глистів
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05.03.2026 13:59 Відповісти
І щоби ви, кацапські іроди, до кінця віку тільки так хльобали воду!
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05.03.2026 14:06 Відповісти
Хотя бы для начала в этой же луже руки помыл и уже чистыми руками воду черпал!
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05.03.2026 14:58 Відповісти
А що тут дивного Ми пацанами завжди пили воду з калюж,гуляючи на природі .Була б тільки ця проблема для орків?
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05.03.2026 15:24 Відповісти
«Не пей из лужи - козленочком станешь»
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05.03.2026 20:58 Відповісти
Він ще зі свого народження ним є !
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06.03.2026 00:08 Відповісти
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06.03.2026 05:46 Відповісти
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06.03.2026 08:14 Відповісти
Ні пєй іванушка, казльоначкам станіш...
А, хатя... нічего тебе КАЗЬОЛ не будит!
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06.03.2026 08:30 Відповісти
 
 