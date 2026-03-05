Уцілілий окупант стоїть навколішки перед калюжею, пригоршнями черпає воду і п’є. ВIДЕО
У мережі з’явився відеозапис об’єктивного контролю, знятий українським безпілотником, на якому зафіксовано умови перебування особового складу окупаційних військ на одній із ділянок фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно російського військовослужбовця, який вгамовує спрагу з відкритої водойми.
Деталі відеозапису
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Обставини: Російський окупант, посеред переліску, стає на коліна перед калюжею.
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Дії: На записі зафіксовано, як росіянин черпає брудну воду жменями та п’є її. Після цього він піднімається та продовжує рух.
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Локація: Точне місце зйомки не розголошується, проте характер місцевості вказує на одну з ділянок активних бойових дій, де через постійні обстріли та роботу дронів логістичне забезпечення підрозділів РФ значно ускладнене.
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от уявіть як бути московитом , вас напихають що ти великий а по факти ти скотина
Яка це кара .
Боже дякую що не зробив мене москалотою
А, хатя... нічего тебе КАЗЬОЛ не будит!