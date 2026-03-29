Почему украинцев пугают ветеранами - и кому это выгодно?// Без цензуры. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева и ее гости - народный депутат Украины 9-го созыва, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин и руководитель медицинского отдела службы сопровождения 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Ирина "Хой" Гой анализируют, как СМИ, Telegram-каналы, TikTok и политическая повестка дня формируют образ украинского военного и ветерана.

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Кто на самом деле определяет роль ветеранов в политике? Как анонимные Telegram-каналы и социальные сети влияют на отношение общества к армии? Почему государство проигрывает борьбу за целостный образ военного? И как российская пропаганда использует страх, усталость и информационный хаос для раскола между гражданскими и военными? В центре разговора - образ ветерана в украинских СМИ, персонализация украинского воина для международной аудитории, влияние информационной политики на поддержку армии, возвращение раненых бойцов в строй. Почему военный - это не только человек с боевым опытом, но и носитель уникальных управленческих, организационных и стратегических компетенций? Отдельно в подкасте речь идет о том, как украинское кино, сериалы и художественные проекты изображают военных и ветеранов, где проходит грань между драматизацией и искажением фактов войны, почему гражданские не должны превращать военную символику в реквизит, и как правильно работать с реальным опытом Бучи, Мариуполя, фронта и военной травмы в массовой культуре.

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