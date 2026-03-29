Чому українців лякають ветеранами – і кому це вигідно?// Без цензури. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва та її гості - народний депутат України 9-го скликання, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин і керівниця медичного відділу служби супроводу 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Ірина "Хой" Гой аналізують, як медіа, Telegram-канали, TikTok і політичний порядок денний формують образ українського військового та ветерана.

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Хто насправді визначає роль ветеранів у політиці? Як анонімні Telegram-канали та соціальні мережі впливають на ставлення суспільства до армії? Чому держава програє боротьбу за цілісний образ військового? І як російська пропаганда використовує страх, втому та інформаційний хаос для розколу між цивільними й військовими? У центрі розмови — образ ветерана в українських медіа, персоналізація українського воїна для міжнародної аудиторії, вплив інформаційної політики на підтримку армії, повернення поранених бійців у стрій. Чому військовий — це не лише людина з бойовим досвідом, а й носій унікальних управлінських, організаційних і стратегічних компетенцій? Окремо у подкасті йдеться про те, як українське кіно, серіали та художні проєкти зображають військових і ветеранів, де проходить межа між драматизацією та спотворенням фактів війни, чому цивільні не мають перетворювати військову символіку на реквізит, і як правильно працювати з реальним досвідом Бучі, Маріуполя, фронту та воєнної травми в масовій культурі.

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