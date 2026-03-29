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Чому українців лякають ветеранами – і кому це вигідно?// Без цензури. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва та її гості - народний депутат України 9-го скликання, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин і керівниця медичного відділу служби супроводу 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Ірина "Хой" Гой аналізують, як медіа, Telegram-канали, TikTok і політичний порядок денний формують образ українського військового та ветерана.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Хто насправді визначає роль ветеранів у політиці? Як анонімні Telegram-канали та соціальні мережі впливають на ставлення суспільства до армії? Чому держава програє боротьбу за цілісний образ військового? І як російська пропаганда використовує страх, втому та інформаційний хаос для розколу між цивільними й військовими? У центрі розмови — образ ветерана в українських медіа, персоналізація українського воїна для міжнародної аудиторії, вплив інформаційної політики на підтримку армії, повернення поранених бійців у стрій. Чому військовий — це не лише людина з бойовим досвідом, а й носій унікальних управлінських, організаційних і стратегічних компетенцій? Окремо у подкасті йдеться про те, як українське кіно, серіали та художні проєкти зображають військових і ветеранів, де проходить межа між драматизацією та спотворенням фактів війни, чому цивільні не мають перетворювати військову символіку на реквізит, і як правильно працювати з реальним досвідом Бучі, Маріуполя, фронту та воєнної травми в масовій культурі.

Також дивіться: Свириденко та Зеленський блокують наш рух в ЄС – Мартина Богуславець // Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

ветерани (1245) Юрчишин Ярослав (183) Данилюк-Ярмолаєва Марина (475)
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Топ коментарі
+10
Як пише інколи преса " пересічні " українці, так от прості українці ветеранів не бояться, хай їх бояться не " прості " українці
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29.03.2026 15:32 Відповісти
+8
https://www.youtube.com/watch?v=SygyqSQSZR0

ВОВАКАКАЯРАЗНИЦА- 4млрлд грн виділяє на.... програму ДАЕШЬ БЛД більше українського контенту - не нових замовлень для ЗСУ, не підняття заробітку воїна на передку (роками не піднімали) , а на БЛД!!! НА ПІДВИЩЕННЯ УКРАЇНЬКОГО КОНТЕНТУ ( на мільйон и дерев схоже? )
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29.03.2026 15:20 Відповісти
+7
Поки що на ветеранів нападають, грабують, стріляють, підпалюють машини і тп. І такого бидла у нас дохера, таким не гріх по кумполу надавать, якщо що.
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29.03.2026 15:33 Відповісти

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