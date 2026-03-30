Дроны ВСУ уничтожили переправу оккупантов на Славянском направлении, - батальон Apachi. ВИДЕО

Силы обороны нанесли удар по понтонной переправе оккупантов на Славянском направлении и сорвали попытку продвижения через реку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба батальона беспилотных систем Apachi 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ.

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На Славянском направлении российские войска продолжают активные боевые действия, используя тактику инфильтрации небольшими группами и средства беспилотной борьбы.

"Все укрытия и тайники, которые враг обустраивает для защиты от дронов и непогоды, оперативно выявляются и уничтожаются подразделением ББпС Apachi, - отмечают военные.

Российские силы также не прекращают попыток форсировать реку Бахмутка, быстро возводя понтонные переправы.

"Наша разведка своевременно выявляет их, а пилоты Apachi уничтожают мосты еще до того, как россияне успевают ими воспользоваться", - отмечают в пресс-службе.

Борьба с FPV-дронами

Отдельно противник применяет FPV-дроны с оптоволоконным управлением и резервным питанием для попыток блокирования украинской логистики.

"Благодаря гексакоптерам подразделения Apachi эти дроны успешно уничтожаются, что существенно повышает безопасность наших логистических маршрутов.



Наш участок - один из самых горячих участков фронта. Каждый день - это бой за каждый метр. Именно поэтому нам критически важна ваша поддержка", - добавляют военные.

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