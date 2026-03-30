Дрони ЗСУ знищили переправу окупантів на Слов’янському напрямку, - батальон Apachi. ВIДЕО

Сили оборони уразили понтонну переправу окупантів на Слов’янському напрямку та зірвали спробу просування через річку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба батальйону безпілотних систем Apachi 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ.

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На Слов’янському напрямку російські війська продовжують активні бойові дії, використовуючи тактику інфільтрації малими групами та засоби безпілотної боротьби.

"Усі укриття та схованки, які ворог облаштовує для захисту від дронів і негоди, оперативно виявляються та знищуються підрозділом ББпС "Apachi", - зазначають військові.

Російські сили також не припиняють спроб форсувати річку Бахмутка, швидко зводячи понтонні переправи.

"Наша розвідка своєчасно виявляє їх, а пілоти "Apachi" знищують мости ще до того, як росіяни встигають ними скористатися", - наголошують у пресслужбі.

Боротьба з FPV-дронами

Окремо противник застосовує FPV-дрони з оптоволоконним керуванням і резервним живленням для спроб блокування української логістики.

"Завдяки гексакоптерам підрозділу "Apachi" ці дрони успішно знищуються, що суттєво підвищує безпеку наших логістичних маршрутів.



Наш напрямок - одна з найгарячіших ділянок фронту. Кожен день - це бій за кожен метр. Саме тому нам критично важлива ваша підтримка", - додають військові.

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