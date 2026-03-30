Танкисты 1-го ОШП в упор расстреливают укрепления с оккупантами вблизи Гуляйполя. ВИДЕО

На Запорожском направлении, вблизи Гуляйполя, бойцы 1-го отдельного штурмового полка (1 ОШП) Сухопутных войск ВСУ провели успешную операцию по огневому поражению опорного пункта противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованных кадрах запечатлена работа украинского танка, который вышел на позицию для стрельбы прямой наводкой. Целью стали прочные бетонные доты, в которых пытались закрепиться российские штурмовые подразделения.

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