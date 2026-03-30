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Новости Видео Боевіе действия на Запорожье
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Танкисты 1-го ОШП в упор расстреливают укрепления с оккупантами вблизи Гуляйполя. ВИДЕО

На Запорожском направлении, вблизи Гуляйполя, бойцы 1-го отдельного штурмового полка (1 ОШП) Сухопутных войск ВСУ провели успешную операцию по огневому поражению опорного пункта противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованных кадрах запечатлена работа украинского танка, который вышел на позицию для стрельбы прямой наводкой. Целью стали прочные бетонные доты, в которых пытались закрепиться российские штурмовые подразделения.

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Автор: 

Гуляйполе (241) Запорожская область (4567) Пологовский район (435)
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Топ комментарии
+11
Ну якщо противника немає кілометрів на 10, в них немає птрк, а також немає дрона - бомбера - то чому б і ні? Не підїхати і не розстріляти ті укріплення, які будували самі.
Витратили гроші на будівництво - потім на снаряди.
І в кварталі95 гроші заробили, на якусь віллу в Іспанії вистачить.
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30.03.2026 10:35 Ответить
+8
...
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30.03.2026 10:08 Ответить
+6
А кажуть зараз танки на полі бою не годяться. Бач, ні!
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30.03.2026 10:11 Ответить

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