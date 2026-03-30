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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Танкісти 1-го ОШП упритул розстрілюють укріплення із окупантами поблизу Гуляйполя. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку, поблизу Гуляйполя, воїни 1-го окремого штурмового полку (1 ОШП) Сухопутних військ ЗСУ провели успішну операцію з вогневого ураження опорного пункту ворога. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На оприлюднених кадрах зафіксовано роботу українського танка, який вийшов на позицію для стрільби прямою наводкою. Ціллю стали міцні бетонні доти, у яких намагалися закріпитися російські штурмові підрозділи.

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Також дивіться: Воїни ГУР захопили в полон двох окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

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Гуляйполе (251) Запорізька область (5092) Пологівський район (435)
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Топ коментарі
+11
Ну якщо противника немає кілометрів на 10, в них немає птрк, а також немає дрона - бомбера - то чому б і ні? Не підїхати і не розстріляти ті укріплення, які будували самі.
Витратили гроші на будівництво - потім на снаряди.
І в кварталі95 гроші заробили, на якусь віллу в Іспанії вистачить.
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30.03.2026 10:35 Відповісти
+8
...
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30.03.2026 10:08 Відповісти
+6
А кажуть зараз танки на полі бою не годяться. Бач, ні!
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30.03.2026 10:11 Відповісти

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