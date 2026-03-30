Танкісти 1-го ОШП упритул розстрілюють укріплення із окупантами поблизу Гуляйполя. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку, поблизу Гуляйполя, воїни 1-го окремого штурмового полку (1 ОШП) Сухопутних військ ЗСУ провели успішну операцію з вогневого ураження опорного пункту ворога. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На оприлюднених кадрах зафіксовано роботу українського танка, який вийшов на позицію для стрільби прямою наводкою. Ціллю стали міцні бетонні доти, у яких намагалися закріпитися російські штурмові підрозділи.
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Витратили гроші на будівництво - потім на снаряди.
І в кварталі95 гроші заробили, на якусь віллу в Іспанії вистачить.