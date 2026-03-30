Рашисты нанесли удары КАБами по Славянску: поврежден единственный роддом в области. ВИДЕО

Российские оккупанты нанесли удар по Славянску в Донецкой области с помощью КАБ, в результате чего был поврежден единственный роддом области.

Об этом сообщил глава ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

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Донбасс Реалии также обнародовали видео последствий вражеского удара.

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Удар был нанесен в 11:50.

"КАБы, центральная часть Славянска. Разрушены учебное заведение, магазин. Повреждены частные и многоэтажные дома, государственные учреждения.

Среди поврежденных зданий – единственный в Донецкой области роддом. К счастью, ни малыши, ни роженицы, ни медперсонал учреждения не пострадали", – говорится в сообщении.

В то же время известно об одном раненом — 42-летнем мужчине. Ему оказывается медицинская помощь.

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