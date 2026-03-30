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Рашисты нанесли удары КАБами по Славянску: поврежден единственный роддом в области. ВИДЕО
Российские оккупанты нанесли удар по Славянску в Донецкой области с помощью КАБ, в результате чего был поврежден единственный роддом области.
Об этом сообщил глава ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
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Донбасс Реалии также обнародовали видео последствий вражеского удара.
Удар был нанесен в 11:50.
"КАБы, центральная часть Славянска. Разрушены учебное заведение, магазин. Повреждены частные и многоэтажные дома, государственные учреждения.
Среди поврежденных зданий – единственный в Донецкой области роддом. К счастью, ни малыши, ни роженицы, ни медперсонал учреждения не пострадали", – говорится в сообщении.
В то же время известно об одном раненом — 42-летнем мужчине. Ему оказывается медицинская помощь.
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