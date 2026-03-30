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Рашисти вдарили КАБами по Слов’янську: пошкоджено єдиний пологовий будинок в області. ВIДЕО
Російські окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині КАБами, внаслідок чого пошкоджено єдиний пологовий будинок області.
Про це повідомив глава МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Донбас Реалії також оприлюднили відео наслідків ворожого удару.
Удару було завдано об 11:50.
"КАБи, центральна частина Словʼянська. Зруйновано навчальний заклад, магазин. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, державні установи.
Серед пошкоджених будівель - єдиний на Донеччині пологовий будинок. На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Водночас відомо про одного пораненого - 42-річного чоловіка. Йому надається медична допомога.
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