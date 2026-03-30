Рашисти вдарили КАБами по Слов’янську: пошкоджено єдиний пологовий будинок в області. ВIДЕО

Російські окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині КАБами, внаслідок чого пошкоджено єдиний пологовий будинок області.

Про це повідомив глава МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Донбас Реалії також оприлюднили відео наслідків ворожого удару.

Читайте: Через російські обстріли на Донеччині загинули троє людей, серед них дитина, ще 17 – поранені. ФОТОрепортаж

Удару було завдано об 11:50.

"КАБи, центральна частина Словʼянська. Зруйновано навчальний заклад, магазин. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, державні установи.

Серед пошкоджених будівель - єдиний на Донеччині пологовий будинок. На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Водночас відомо про одного пораненого - 42-річного чоловіка. Йому надається медична допомога.

Читайте: Доба на Донеччині: під ударами 3 райони, троє загиблих і понад 20 поранених. ФОТОрепортаж