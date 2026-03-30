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Владелец Telegram-канала "Инсайдер" Сахаров, находящийся под наблюдением СБУ, имеет элитный автопарк и жилье в Конча-Заспе. ВИДЕО

31-летний Андрей Сахаров — владелец Telegram-канала "Insider UA", который освобожден от мобилизации как "служащий в запасе СБУ", — приобрел элитный автопарк и недвижимость в Конча-Заспе.

Об этом говорится в материале народного депутата Ярослава Железняка, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее о Сахарове

Как отмечается, вероятный администратор канала, 44-летний Константин Сахаров, случайно опубликовал в публичной ленте новостей собственную справку. Ее быстро удалили, но это еще раз подтвердило, кто является главным бенефициаром канала — его 31-летний брат Андрей Сахаров.

Это тот самый Сахаров, который с октября 2024 года находится под "броней" от СБУ. При этом канал систематически работает на дискредитацию антикоррупционных органов (НАБУ и САП).

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Автопарк на сотни тысяч долларов

Только автомобили Сахарова вместе стоят около полумиллиона долларов: 

  • Mercedes S580
  • Audi RS Q8
  • Porsche 911 Turbo (у сожительницы).

Андрей Сахаров – владелец Telegram-канала Insider UA
Андрей Сахаров – владелец Telegram-канала Insider UA
Андрей Сахаров – владелец Telegram-канала Insider UA

Жизнь в Конча-Заспе и вопросы о происхождении активов

Сейчас, как говорится в расследовании, Сахаров проживает в элитном коттеджном городке "Конык" в Конча-Заспе, где ранее следователи обнаружили недвижимость экс-заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого.

Андрей Сахаров – владелец Telegram-канала Insider UA

Несколько недель назад, по данным источников Железняка, Сахаров пытался легализовать $1,5 млн в ЕС. БЭБ также открыло уголовное производство за неуплату налогов.

А финансирование криптовалютой из "черных касс" за заказные материалы вполне подпадает под статью 209 УК (легализация средств, полученных преступным путем), добавил Железняк.

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Автор: 

недвижимость (855) СБУ (20853) бронирование (223) Telegram (179) Железняк Ярослав (616)
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Топ комментарии
+32
А ви думали. Був я в тому каналі.
Канал поклонів зеленському та обливання брудом Порошенка.

А тепер виявилось ось воно що Відробляє, відробляє...
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30.03.2026 17:49 Ответить
+12
Ось хто нам тут сере про 'ухилянтів'. ☝️
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30.03.2026 17:57 Ответить
+9
Під струю, золотого дощу.
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30.03.2026 18:03 Ответить

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