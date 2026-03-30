Владелец Telegram-канала "Инсайдер" Сахаров, находящийся под наблюдением СБУ, имеет элитный автопарк и жилье в Конча-Заспе. ВИДЕО

31-летний Андрей Сахаров — владелец Telegram-канала "Insider UA", который освобожден от мобилизации как "служащий в запасе СБУ", — приобрел элитный автопарк и недвижимость в Конча-Заспе.

Об этом говорится в материале народного депутата Ярослава Железняка, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее о Сахарове

Как отмечается, вероятный администратор канала, 44-летний Константин Сахаров, случайно опубликовал в публичной ленте новостей собственную справку. Ее быстро удалили, но это еще раз подтвердило, кто является главным бенефициаром канала — его 31-летний брат Андрей Сахаров.

Это тот самый Сахаров, который с октября 2024 года находится под "броней" от СБУ. При этом канал систематически работает на дискредитацию антикоррупционных органов (НАБУ и САП).

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Автопарк на сотни тысяч долларов

Только автомобили Сахарова вместе стоят около полумиллиона долларов:

Mercedes S580

Audi RS Q8

Porsche 911 Turbo (у сожительницы).







Жизнь в Конча-Заспе и вопросы о происхождении активов

Сейчас, как говорится в расследовании, Сахаров проживает в элитном коттеджном городке "Конык" в Конча-Заспе, где ранее следователи обнаружили недвижимость экс-заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого.

Несколько недель назад, по данным источников Железняка, Сахаров пытался легализовать $1,5 млн в ЕС. БЭБ также открыло уголовное производство за неуплату налогов.

А финансирование криптовалютой из "черных касс" за заказные материалы вполне подпадает под статью 209 УК (легализация средств, полученных преступным путем), добавил Железняк.

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