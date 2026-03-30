Власник Telegram-каналу "Інсайдер" Сахаров із бронюванням в СБУ має елітний автопарк та житло в Конча-Заспі. ВIДЕО

31-річний Андрій Сахаров –– власник Telegram-каналу "Insider UA", який заброньований від мобілізації як "службовець в запасі СБУ", –– придбав елітний автопарк та нерухомість в Конча-Заспі.

Про це йдеться в матеріалі нардепа Ярослава Железняка, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про Сахарова

Як зазначається, ймовірний адміністратор каналу, 44-річний Костянтин Сахаров, випадково запостив у публічну стрічку новин власну довідку. Її швидко видалили, але ще раз це підтвердило хто головний бенефіціар каналу — його 31-річний брат Андрій Сахаров.

Це той самий Сахаров, який з жовтня 2024 стоїть на "броні" від СБУ. При цьому канал системно працює на дискредитацію антикорупційних органів (НАБУ та САП).

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Автопарк на сотні тисяч доларів

Тільки автівки Сахарова разом коштують близько пів мільйона доларів:

Mercedes S580

Audi RS Q8

Porsche 911 Turbo (у співмешканки).







Життя в Конча-Заспі та питання до походження активів

Зараз, йдеться у розслідуванні, Сахаров проживає в елітному котеджному містечку "Коник" в Конча-Заспі, де раніше розслідувачі знайшли нерухомість ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького.

Декілька тижнів тому, за даними джерел Железняка, Сахаров намагався легалізувати $1,5 млн у ЄС. БЕБ також відкрило кримінальне провадження за несплату податків.

А фінансування криптою з "чорних кас" за замовні матеріали цілком тягне на статтю 209 ККУ (легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом), додав Железняк.

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