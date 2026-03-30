Власник Telegram-каналу "Інсайдер" Сахаров із бронюванням в СБУ має елітний автопарк та житло в Конча-Заспі. ВIДЕО
31-річний Андрій Сахаров –– власник Telegram-каналу "Insider UA", який заброньований від мобілізації як "службовець в запасі СБУ", –– придбав елітний автопарк та нерухомість в Конча-Заспі.
Про це йдеться в матеріалі нардепа Ярослава Железняка, передає Цензор.НЕТ.
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Як зазначається, ймовірний адміністратор каналу, 44-річний Костянтин Сахаров, випадково запостив у публічну стрічку новин власну довідку. Її швидко видалили, але ще раз це підтвердило хто головний бенефіціар каналу — його 31-річний брат Андрій Сахаров.
Це той самий Сахаров, який з жовтня 2024 стоїть на "броні" від СБУ. При цьому канал системно працює на дискредитацію антикорупційних органів (НАБУ та САП).
Автопарк на сотні тисяч доларів
Тільки автівки Сахарова разом коштують близько пів мільйона доларів:
- Mercedes S580
- Audi RS Q8
- Porsche 911 Turbo (у співмешканки).
Життя в Конча-Заспі та питання до походження активів
Зараз, йдеться у розслідуванні, Сахаров проживає в елітному котеджному містечку "Коник" в Конча-Заспі, де раніше розслідувачі знайшли нерухомість ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького.
Декілька тижнів тому, за даними джерел Железняка, Сахаров намагався легалізувати $1,5 млн у ЄС. БЕБ також відкрило кримінальне провадження за несплату податків.
А фінансування криптою з "чорних кас" за замовні матеріали цілком тягне на статтю 209 ККУ (легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом), додав Железняк.
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