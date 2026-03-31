Украинские воины с помощью FPV-дронов выбили двух побратимов из плена. ВИДЕО

На Запорожском направлении Силы обороны провели блестящую операцию по освобождению сослуживцев, оказавшихся в руках врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время зачистки одного из населенных пунктов двое украинских воинов попали в плен к российским захватчикам. Ситуация была критической, однако благодаря мгновенной реакции и высокой координации между подразделениями удалось организовать спасательную миссию.

Ключевые этапы операции

Выявление и изоляция: С помощью аэроразведки было установлено местонахождение пленных.

Применение FPV-дронов: Операторы беспилотников филигранно отработали по врагу. Сначала удалось отделить оккупанта от наших бойцов, а затем точными ударами ликвидировать его.

Финал: Слаженные действия и поддержка с воздуха позволили спасти защитников.

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"Во время зачистки села Мирное Запорожской области двое украинских бойцов попали в плен. На этих драматических кадрах воинам штурмового батальона "Морок" 225-го отдельного штурмового полка совместно с соседними подразделениями с помощью FPV-дронов удалось сначала отрезать противника, который вел пленных, а затем и ликвидировать его в подвале, в котором он попытался спрятаться. После этого украинским пленным удалось сбежать", - отмечается в комментарии к видео с фрагментами боевого столкновения.

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