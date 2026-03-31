Українські воїни за допомогою FPV-дронів відбили двох побратимів із полону. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку Сили оборони провели блискучу операцію з визволення побратимів, які опинилися в руках ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час зачистки одного з населених пунктів двоє українських воїнів потрапили в полон до російських загарбників. Ситуація була критичною, проте завдяки миттєвій реакції та високій координації між підрозділами вдалося організувати рятувальну місію.
Ключові етапи операції
-
Виявлення та ізоляція: За допомогою аеророзвідки було встановлено місцеперебування полонених.
-
Застосування FPV-дронів: Оператори безпілотників філігранно відпрацювали по ворогу. Спочатку вдалося відокремити окупанта від наших бійців, а потім точними ударами ліквідувати його.
-
Фінал: Злагоджені дії та підтримка з повітря дозволили врятувати захисників.
"Під час зачистки села Мирне Запорізької області двоє українських бійців потрапили у полон. На цих драматичних кадрах воїни штурмового батальйону "Морок" 225-го окремого штурмового полку із суміжними підрозділами за допомогою FPV-дронів вдалося спочатку відокремити противника, який вів полонених, а потім і ліквідувати його в підвалі, в якому він спробував сховатися. Після цього українським полоненим вдалося втекти", - зазначається у коментарі до відео із фрагментами бойового зіткнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наших бійців 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️