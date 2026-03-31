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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Українські воїни за допомогою FPV-дронів відбили двох побратимів із полону. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку Сили оборони провели блискучу операцію з визволення побратимів, які опинилися в руках ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час зачистки одного з населених пунктів двоє українських воїнів потрапили в полон до російських загарбників. Ситуація була критичною, проте завдяки миттєвій реакції та високій координації між підрозділами вдалося організувати рятувальну місію.

Ключові етапи операції

  • Виявлення та ізоляція: За допомогою аеророзвідки було встановлено місцеперебування полонених.

  • Застосування FPV-дронів: Оператори безпілотників філігранно відпрацювали по ворогу. Спочатку вдалося відокремити окупанта від наших бійців, а потім точними ударами ліквідувати його.

  • Фінал: Злагоджені дії та підтримка з повітря дозволили врятувати захисників.

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"Під час зачистки села Мирне Запорізької області двоє українських бійців потрапили у полон. На цих драматичних кадрах воїни штурмового батальйону "Морок" 225-го окремого штурмового полку із суміжними підрозділами за допомогою FPV-дронів вдалося спочатку відокремити противника, який вів полонених, а потім і ліквідувати його в підвалі, в якому він спробував сховатися. Після цього українським полоненим вдалося втекти", - зазначається у коментарі до відео із фрагментами бойового зіткнення.

Дивіться: Поранений росіянин відчайдушно рачкує за своїм поплічником, який дав йому ляпаса і покинув на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

полон (1710) дрони (8663) 225-й окремий штурмовий полк (60)
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Топ коментарі
+17
Слава українським Дронарям !!! ❤️🇺🇦 !!!
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31.03.2026 12:09 Відповісти
+15
Дай Вам Боже, хлопці...
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31.03.2026 12:24 Відповісти
+11
Нашим військовим респект і подяка за врятованні життя
наших бійців 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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31.03.2026 12:25 Відповісти

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