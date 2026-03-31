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Пилоты батальона SIGNUM ликвидировали 8 оккупантов и разгромили засаду врага в лесах Лиманщины. ВИДЕО
Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили 8 оккупантов в ходе боевых вылетов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли удар по пехоте противника в лесах Лиманщины и не дали врагу возможности накопить силы для дальнейшего просачивания к позициям Сил обороны.
Также на кадрах видно, как после ликвидации одного из захватчиков его пособники пытались оттащить тело, однако были сразу уничтожены последующими ударами беспилотников батальона.
Видео боевой работы пилоты опубликовали в своем официальном Telegram-канале.
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