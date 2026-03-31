Пилоты батальона SIGNUM ликвидировали 8 оккупантов и разгромили засаду врага в лесах Лиманщины. ВИДЕО

Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили 8 оккупантов в ходе боевых вылетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли удар по пехоте противника в лесах Лиманщины и не дали врагу возможности накопить силы для дальнейшего просачивания к позициям Сил обороны.

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Также на кадрах видно, как после ликвидации одного из захватчиков его пособники пытались оттащить тело, однако были сразу уничтожены последующими ударами беспилотников батальона.

Видео боевой работы пилоты опубликовали в своем официальном Telegram-канале.

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