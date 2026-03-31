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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Лиманском направлении Операторы дронов
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Пилоты батальона SIGNUM ликвидировали 8 оккупантов и разгромили засаду врага в лесах Лиманщины. ВИДЕО

Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили 8 оккупантов в ходе боевых вылетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли удар по пехоте противника в лесах Лиманщины и не дали врагу возможности накопить силы для дальнейшего просачивания к позициям Сил обороны.

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Также на кадрах видно, как после ликвидации одного из захватчиков его пособники пытались оттащить тело, однако были сразу уничтожены последующими ударами беспилотников батальона.

Видео боевой работы пилоты опубликовали в своем официальном Telegram-канале.

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Автор: 

армия РФ (23276) уничтожение (10201) Донецкая область (12587) 53 отдельная механизированная бригада (189) дроны (7571) Краматорский район (1316) Лиман (252)
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