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Пілоти батальйону SIGNUM ліквідували 8 окупантів та розтрощили засідку ворога у лісах Лиманщини. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади ліквідували 8 окупантів під час бойових вильотів.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, бійці уразили піхоту противника у лісах Лиманщини та не дали змоги ворогу накопичувати сили для подальшого просочування до позицій Сил оборони.
Також на кадрах видно, як після ліквідації одного із загарбників його поплічники намагалися відтягнути тіло, проте були одразу знищені наступними ударами безпілотників батальйону.
Відео бойової роботи пілоти опублікували у своєму офіційному телеграм-каналі.
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