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Пілоти батальйону SIGNUM ліквідували 8 окупантів та розтрощили засідку ворога у лісах Лиманщини. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади ліквідували 8 окупантів під час бойових вильотів.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, бійці уразили піхоту противника у лісах Лиманщини та не дали змоги ворогу накопичувати сили для подальшого просочування до позицій Сил оборони.

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Також на кадрах видно, як після ліквідації одного із загарбників його поплічники намагалися відтягнути тіло, проте були одразу знищені наступними ударами безпілотників батальйону.

Відео бойової роботи пілоти опублікували у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21496) знищення (10523) Донецька область (11478) 53 окрема механізована бригада (191) дрони (8669) Краматорський район (1332) Лиман (253)
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