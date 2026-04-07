Искусная посадка перехватчика STING на российский БПЛА во время полета. ВИДЕО
Пилот 1020-го ЗРАП Вооруженных сил Украины во время боевых вылетов мастерски уничтожил российский беспилотник, совершив посадку перехватчика на цель.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы использовали дроны-перехватчики STING от "Диких Шершнів".
В результате точного маневра украинский перехватчик взорвался после контакта и сбил вражеский беспилотник.
Также отмечается, что по официальной статистике STING является одним из самых эффективных средств против "шахедов" и "гербер" с сентября 2025 года.
"Это результат упорного труда украинских воинов. Быть частью их достижений и усиливать дронную ПВО - честь для нас", - говорится в комментариях "Диких Шершнів".
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