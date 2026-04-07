Искусная посадка перехватчика STING на российский БПЛА во время полета. ВИДЕО

Пилот 1020-го ЗРАП Вооруженных сил Украины во время боевых вылетов мастерски уничтожил российский беспилотник, совершив посадку перехватчика на цель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы использовали дроны-перехватчики STING от "Диких Шершнів".

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В результате точного маневра украинский перехватчик взорвался после контакта и сбил вражеский беспилотник.

Также отмечается, что по официальной статистике STING является одним из самых эффективных средств против "шахедов" и "гербер" с сентября 2025 года.

"Это результат упорного труда украинских воинов. Быть частью их достижений и усиливать дронную ПВО - честь для нас", - говорится в комментариях "Диких Шершнів".

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