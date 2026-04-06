Майстерна посадка перехоплювача STING на російський БпЛА під час польоту. ВIДЕО

Пілот 1020-го ЗРАП Збройних сил України під час бойових вильотів майстерно знищив російський безпілотник, здійснивши посадку перехоплювача на ціль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці використали дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

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У результаті точного маневру український перехоплювач вибухнув після контакту та збив ворожий безпілотник.

Також зазначається, що за офіційною статистикою STING є одним із найефективніших засобів проти "Шахедів" і "Гербер" з вересня 2025 року.

"Це результат наполегливої праці українських воїнів. Бути частиною їхніх досягнень і підсилювати дронову ППО - честь для нас", - йдеться у коментарях "Диких шершнів".

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