Готовим европейскую часть наших предложений по безопасности, - Зеленский. ВИДЕО
Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности, представленных на переговорах на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Предложения по безопасности
"Сейчас готовим европейскую часть наших предложений по безопасности, которые в эти недели были представлены и приняты на переговорах на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Они сейчас находятся в состоянии войны, к сожалению. И их защита требовала срочной экспертизы, срочного реагирования. Мы это обеспечили – украинская экспертиза сработала, все это признают. В результате – есть долгосрочные договоренности о сотрудничестве, именно о сотрудничестве в сфере безопасности", – отметил президент.
Он подчеркнул, что так же это нужно и в Европе. И следующие недели будут посвящены именно такой работе с партнерами в Европе: совместное производство, модернизация обороны, программы финансирования обороны, координация в сфере безопасности.
Ормузский пролив
Также Зеленский отметил, что украинские военные участвуют в консультациях и по поводу того, как дальше будет работать Ормузский пролив.
"Безопасное мореплавание — это глобальная ценность, мы это знаем по опыту защиты в Черном море. Нужно, чтобы все в мире это также ценили. Конечно, ситуация сейчас может меняться ежедневно – и довольно существенно, особенно учитывая то, что происходит с Ираном и в отношениях между Европой и Америкой. Но наши интересы долгосрочны – всех в Европе, прежде всего это интерес безопасности", – рассказал президент.
Запрос от стран Азии
По его словам, у украинских дипломатов есть соответствующий запрос от стран Азии, и он поручил все это оперативно проработать.
"Будут контакты и с лидерами, и работа на уровне МИД и на уровне других министерств. Главное, чтобы мы постоянно обеспечивали Украине реальные возможности для защиты", – добавил он.
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