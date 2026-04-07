В ЕС ответили на угрозы РФ: Нападение на одно из государств - нападение на блок в целом

В Евросоюзе отреагировали на угрозы РФ: что известно?

Если Россия нападет на любую страну-член Евросоюза, это будет нападением на весь блок.

Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕМ.

Что известно?

"Нападение на одну из наших стран-членов - это нападение на ЕС в целом", - заявил Ренье, отвечая на вопрос об угрозах России в адрес стран Балтии за предоставление Украине воздушного пространства для нанесения ударов по территории России.

По словам пресс-секретаря, в Еврокомиссии "видели сообщения в СМИ" об угрозах со стороны РФ в адрес прибалтийских государств.

Ренье напомнил о четырех флагманских инициативах по защите государств-членов ЕС от внешнего вмешательства, среди которых – инициатива по защите от дронов и инициатива "Воздушный щит", которые на сегодняшний день являются приоритетными для Евросоюза.

Что предшествовало?

Вони самі хоч у це вірять?
07.04.2026 13:52 Ответить
Орбан, Вучич і Фіцо, про це знають?
07.04.2026 13:58 Ответить
Якби раша не знала що це галімий піздьож - вона б і не погрожувала.
07.04.2026 14:07 Ответить
Забув додати: "І ми будемо захищати кожен дюйм цієї території".
07.04.2026 13:41 Ответить
Вони самі хоч у це вірять?
"Вони самі хоч у це вірять"

кое-кто тоже не верил в 2022, на шашлыки собирался, пришлось впрягаться. вот и здесь также, надо будет - никуда не денутся
07.04.2026 14:40 Ответить
Для чого раші нападати, щоб крім України ще й від Європи звіздюлей отримати?
Вони ж не мазохісти. Хоча ...хто-зна
07.04.2026 13:55 Ответить
Орбан, Вучич і Фіцо, про це знають?
Якби раша не знала що це галімий піздьож - вона б і не погрожувала.
... й орки злякались цієї погрози і кинули "чамайданчик" пу разом з ним у протоку. Постраждала екосистема протоки, а відновлювати нікому, бо війна...
07.04.2026 14:08 Ответить
Але Орбан і якийсь ще фіцо буде проти...

Європа ще з часів до Мюнхен38 і після має досвід віддавати агресору свої сусідів. Європа заражена синдромом нейтралітету, синромом трьох мавп: «не бачу зла/закриваю очі, ігноруючи негатив, не чую зла/закриваю вуха, не сприймаю погані новини, маю їх за плітки; , не говорю про зло/ - закриваю рот, замовчую все про погане.

Коли т. Сталін напав на Фінляндію, то сісідні країни не тільки не пропускали через свої території озброєння для армії Маннергейма, а і добровольців.

Тепер Кремль вимагає країни Прибалтики закрити небо для України.
07.04.2026 14:18 Ответить
Не понимаю этой мании Европы забиться в один колхоз. Они чего-то страшно боятся, или у них комплекс маленьких никчемных стран?
07.04.2026 14:34 Ответить
 
 