В ЕС ответили на угрозы РФ: Нападение на одно из государств - нападение на блок в целом
Если Россия нападет на любую страну-член Евросоюза, это будет нападением на весь блок.
Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕМ.
Что известно?
"Нападение на одну из наших стран-членов - это нападение на ЕС в целом", - заявил Ренье, отвечая на вопрос об угрозах России в адрес стран Балтии за предоставление Украине воздушного пространства для нанесения ударов по территории России.
По словам пресс-секретаря, в Еврокомиссии "видели сообщения в СМИ" об угрозах со стороны РФ в адрес прибалтийских государств.
Ренье напомнил о четырех флагманских инициативах по защите государств-членов ЕС от внешнего вмешательства, среди которых – инициатива по защите от дронов и инициатива "Воздушный щит", которые на сегодняшний день являются приоритетными для Евросоюза.
Что предшествовало?
- Напомним, что утром 25 марта Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.
- Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.
- Известно, что с вечера 30 марта зафиксировано несколько инцидентов с беспилотниками. У границы Латвии с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник. В то же время в Молдове зафиксировали пролет ударного беспилотника "шахед".
- В то же время Литва хочет получать от Украины информацию о "заблудившихся" беспилотниках.
- Россия пригрозила "мерами" странам Европы, если те предоставят коридор для атак дронов Украины.
кое-кто тоже не верил в 2022, на шашлыки собирался, пришлось впрягаться. вот и здесь также, надо будет - никуда не денутся
Вони ж не мазохісти. Хоча ...хто-зна
Але Орбан і якийсь ще фіцо буде проти...
Європа ще з часів до Мюнхен38 і після має досвід віддавати агресору свої сусідів. Європа заражена синдромом нейтралітету, синромом трьох мавп: «не бачу зла/закриваю очі, ігноруючи негатив, не чую зла/закриваю вуха, не сприймаю погані новини, маю їх за плітки; , не говорю про зло/ - закриваю рот, замовчую все про погане.
Коли т. Сталін напав на Фінляндію, то сісідні країни не тільки не пропускали через свої території озброєння для армії Маннергейма, а і добровольців.
Тепер Кремль вимагає країни Прибалтики закрити небо для України.