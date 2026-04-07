В ЕС ответили на угрозы РФ: Нападение на одно из государств - нападение на блок в целом

Если Россия нападет на любую страну-член Евросоюза, это будет нападением на весь блок.

Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕМ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Нападение на одну из наших стран-членов - это нападение на ЕС в целом", - заявил Ренье, отвечая на вопрос об угрозах России в адрес стран Балтии за предоставление Украине воздушного пространства для нанесения ударов по территории России.

По словам пресс-секретаря, в Еврокомиссии "видели сообщения в СМИ" об угрозах со стороны РФ в адрес прибалтийских государств.

Ренье напомнил о четырех флагманских инициативах по защите государств-членов ЕС от внешнего вмешательства, среди которых – инициатива по защите от дронов и инициатива "Воздушный щит", которые на сегодняшний день являются приоритетными для Евросоюза.

Что предшествовало?

