УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13895 відвідувачів онлайн
Новини Безпека Європи
2 419 16

У ЄС відповіли на погрози РФ: Напад на одну з держав - напад на блок у цілому

У Євросоюзі відреагували на погрози РФ: що відомо?

Якщо РФ скоїть напад на будь-яку країні-члена Євросоюзу, це буде напад на весь блок.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄМ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Напад на одну з наших держав-членів - це напад на ЄС у цілому", - заявив Реньє, відповідаючи на питання щодо погроз Росії у бік держав Балтії за надання Україні неба для ударів по території Росії.

За словами речника, у Єврокомісії "бачили повідомлення у ЗМІ" щодо погроз з боку РФ балтійським державам.

Реньє нагадав про чотири флагманські ініціативи щодо захисту держав-членів ЄС від зовнішнього втручання, серед яких – іІніціатива із захисту від дронів та ініціатива "Повітряний щит", які на сьогодні є пріоритетними для Євросоюзу.

Читайте: ЄС надасть Україні €90 млрд навіть у разі блокування Угорщини, - Барро

Що передувало?

Читайте: Орбан казав Путіну, що готовий "стати мишею", щоб допомогти російському "леву", - Bloomberg

Автор: 

росія (70816) Євросоюз (15385)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Вони самі хоч у це вірять?
показати весь коментар
07.04.2026 13:52 Відповісти
+4
Орбан, Вучич і Фіцо, про це знають?
показати весь коментар
07.04.2026 13:58 Відповісти
+4
Якби раша не знала що це галімий піздьож - вона б і не погрожувала.
показати весь коментар
07.04.2026 14:07 Відповісти

Завантаження...

 
 