У ЄС відповіли на погрози РФ: Напад на одну з держав - напад на блок у цілому

Якщо РФ скоїть напад на будь-яку країні-члена Євросоюзу, це буде напад на весь блок.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄМ.

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Що відомо?

"Напад на одну з наших держав-членів - це напад на ЄС у цілому", - заявив Реньє, відповідаючи на питання щодо погроз Росії у бік держав Балтії за надання Україні неба для ударів по території Росії.

За словами речника, у Єврокомісії "бачили повідомлення у ЗМІ" щодо погроз з боку РФ балтійським державам.

Реньє нагадав про чотири флагманські ініціативи щодо захисту держав-членів ЄС від зовнішнього втручання, серед яких – іІніціатива із захисту від дронів та ініціатива "Повітряний щит", які на сьогодні є пріоритетними для Євросоюзу.

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Що передувало?

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