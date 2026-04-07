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У ЄС відповіли на погрози РФ: Напад на одну з держав - напад на блок у цілому
Якщо РФ скоїть напад на будь-яку країні-члена Євросоюзу, це буде напад на весь блок.
Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄМ.
Що відомо?
"Напад на одну з наших держав-членів - це напад на ЄС у цілому", - заявив Реньє, відповідаючи на питання щодо погроз Росії у бік держав Балтії за надання Україні неба для ударів по території Росії.
За словами речника, у Єврокомісії "бачили повідомлення у ЗМІ" щодо погроз з боку РФ балтійським державам.
Реньє нагадав про чотири флагманські ініціативи щодо захисту держав-членів ЄС від зовнішнього втручання, серед яких – іІніціатива із захисту від дронів та ініціатива "Повітряний щит", які на сьогодні є пріоритетними для Євросоюзу.
Що передувало?
- Нагадаємо, що вранці 25 березня Повітряні сили Латвії зафіксували порушення повітряного простору країни невідомим безпілотником, що залетів з території РФ.
- Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.
- Відомо, що з вечора 30 березня зафіксовано кілька інцидентів з безпілотниками. Біля кордону Латвії з Росією зафіксували невідомий безпілотник. Водночас у Молдові зафіксували проліт ударного безпілотника "шахед".
- Водночас Литва хоче отримувати від України інформацію про "заблукалі" безпілотники.
- Росія пригрозила "заходами" країнам Європи, якщо ті нададуть коридор для атак дронів України.
Топ коментарі
+5 дератизатор
показати весь коментар07.04.2026 13:52 Відповісти Посилання
+4 mykola1a3 Vasylev
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+4 Eugene Bright
показати весь коментар07.04.2026 14:07 Відповісти Посилання
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