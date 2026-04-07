Готуємо європейську частину наших безпекових пропозицій, - Зеленський. ВIДЕО

Україна готує європейську частину безпекових пропозицій, представлених на перемовинах на Близькому Сході та в країнах Затоки

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Безпекові пропозиції

"Готуємо зараз європейську частину наших безпекових пропозицій, які цими тижнями були представлені, прийняті на перемовинах на Близькому Сході та в країнах Затоки. Вони зараз у війні, на жаль. І їхній захист потребував термінової експертизи, термінового реагування. Ми це забезпечили – українська експертиза спрацювала, всі це визнають. Як результат – є довготривалі домовленості про співпрацю, саме про безпекову співпрацю", - зазначив президент.

Він наголосив, що так само це потрібно й у Європі. І наступні тижні будуть присвячені саме такій роботі з партнерами у Європі: спільні виробництва, модернізація оборони, програми фінансування оборони, координація в безпекових діях.

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Ормузька протока

Також Зеленський зазначив, що українські військові беруть участь у консультаціях і щодо того, як далі працюватиме Ормузька протока.

"Безпечне мореплавство – це глобальна цінність, ми це знаємо по досвіду захисту в Чорному морі. Потрібно, щоб всі у світі це також цінували. Звісно, ситуація зараз може змінюватися щодня – і доволі суттєво, особливо зважаючи на те, що відбувається з Іраном та у відносинах між Європою та Америкою. Але інтереси наші довготривалі – усіх у Європі, передусім це інтерес безпековий", - розповів президент.

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Запит від країн Азії

За його словами, українські дипломат мають відповідний запит від країн Азії, і він доручив усе це оперативно пропрацювати.

"Будуть контакти і з лідерами, і робота на рівні МЗС та на рівні інших міністерств. Головне, щоб ми постійно забезпечували Україні реальні можливості для захисту", - додав він.

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