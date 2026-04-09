Страшная правда о 2022: как Столтенберг чуть не сдал Восточную Европу России. ВИДЕО

В этом выпуске Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует мемуары Йенса Столтенберга, вызвавшие большой резонанс во всем мире.

Особое внимание уделено скандальным главам, касающимся договоренностей НАТО и России по Восточной Европе.

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