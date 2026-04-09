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Новости Видео НАТО
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Страшная правда о 2022: как Столтенберг чуть не сдал Восточную Европу России. ВИДЕО

В этом выпуске Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует мемуары Йенса Столтенберга, вызвавшие большой резонанс во всем мире.

Особое внимание уделено скандальным главам, касающимся договоренностей НАТО и России по Восточной Европе.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Европа (2480) НАТО (10783) Столтенберг Йенс (1568) Данилюк-Ярмолаева Марина (473)
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Топ комментарии
+15
И зачем нам в это ГАВНО вступать, если там такое руководство?!
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09.04.2026 22:47 Ответить
+11
Не пепекручуй. То, що журналісти такий заголовок дали заради хайпу -то їх совісті.
Хто дорослий- пам'ятає, що почалося все із вимог москви, озвучених у 2021 році на генеральній асаммблеї ООН " повернути НАТО до кордонів 1997 року.
Оскільки така вимога до НАТО надійшла- її і обговорювали. Це ніякий не секрет. І не бреши. Ніде Столтенберг не говорить,що " він хотів здати". Це брехня.

Оскільки Генеральний Секретар НАТО- ЦЕ просто чиновник, який виконує-СЕКРЕТАРСЬКІ ФУНКЦІЇ, він вніс документ роісії НА ОБГОВОРЕННЯ ЧЛЕНІВ НАТО. Сам Гєнсєк- НІЧОГО НЕ ВИРІШУЄ, він-СЕКРЕТАРКА за обсягами повноважень. А не КЕРІВНИК.
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10.04.2026 00:48 Ответить
+10
Cтолтенберг, як і Меркель.орбан, фіцьо трамбло, ТА І МАБУТЬ нинішній шеф НАТО ДАВНО ПРИКУПЛЕНІ "РАШИСТОМ.СІТКА РАШИСТСЬКОЇ АГЕНТУРИ ТАКОЖ І В ОРГАНАХ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ В КАБМІНІ І БАНКІВСЬКІЙ І ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ У ВЗРАДІ.Куйло зрадникам платить щедро
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09.04.2026 23:15 Ответить

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