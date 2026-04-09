Страшная правда о 2022: как Столтенберг чуть не сдал Восточную Европу России. ВИДЕО
В этом выпуске Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует мемуары Йенса Столтенберга, вызвавшие большой резонанс во всем мире.
Особое внимание уделено скандальным главам, касающимся договоренностей НАТО и России по Восточной Европе.
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Хто дорослий- пам'ятає, що почалося все із вимог москви, озвучених у 2021 році на генеральній асаммблеї ООН " повернути НАТО до кордонів 1997 року.
Оскільки така вимога до НАТО надійшла- її і обговорювали. Це ніякий не секрет. І не бреши. Ніде Столтенберг не говорить,що " він хотів здати". Це брехня.
Оскільки Генеральний Секретар НАТО- ЦЕ просто чиновник, який виконує-СЕКРЕТАРСЬКІ ФУНКЦІЇ, він вніс документ роісії НА ОБГОВОРЕННЯ ЧЛЕНІВ НАТО. Сам Гєнсєк- НІЧОГО НЕ ВИРІШУЄ, він-СЕКРЕТАРКА за обсягами повноважень. А не КЕРІВНИК.