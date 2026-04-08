Генсек НАТО обсудил с Рубио Украину и операцию против Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился с государственным секретарем США Марком Рубио для обсуждения ситуации вокруг Украины и операции против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Госдепа США.

По информации ведомства, встреча была посвящена операции "Epic Fury" и текущим усилиям под руководством США по прекращению войны между Россией и Украиной путем переговоров.

В ходе обсуждения лидеры также затронули вопросы усиления координации и распределения нагрузки среди союзников по НАТО.

Возможный выход США из НАТО

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса. Это может произойти уже сегодня.

