Новости НАТО
Генсек НАТО обсудил с Рубио Украину и операцию против Ирана

Встреча Рубио и Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился с государственным секретарем США Марком Рубио для обсуждения ситуации вокруг Украины и операции против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Госдепа США.

По информации ведомства, встреча была посвящена операции "Epic Fury" и текущим усилиям под руководством США по прекращению войны между Россией и Украиной путем переговоров.

В ходе обсуждения лидеры также затронули вопросы усиления координации и распределения нагрузки среди союзников по НАТО.

Рудий не може одноосібно робити такі рішення. Потрібне схвалення Сенату і Конгресу
08.04.2026 22:32 Ответить
Мається на увазі вихід США з НАТО
08.04.2026 22:34 Ответить
Президент США Трамп не має право своїм рішенням вийти з НАТО, але має право і можливості впливати на стан боєздатності та обороноспоможність НАТО без ухвали Конгресу. Зменшувати військовий контингент США в ЄС, ядерну парасольку США на території Європи, впливати на запаси озброєння та військових припасів, обмежувати доступ до нової техніки, розвідданих, зменшувати участь у спільних навчаннях НАТО та ін. Якщо захоче.
Крім офіційного виходу США з НАТО.
08.04.2026 23:18 Ответить
 
 