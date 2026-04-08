Генсек НАТО обговорив із Рубіо Україну та операцію проти Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який перебуває з візитом у Вашингтоні, зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо для обговорення ситуації щодо України та операції проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Держдепу США.

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За інформацією відомства, зустріч була присвячена операції "Epic Fury" та поточним зусиллям під керівництвом США для припинення війни між Росією та Україною шляхом переговорів.

Під час обговорення лідери також торкнулися питань посилення координації та розподілу навантаження серед союзників по НАТО.

Можливий вихід США із НАТО

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу. Це може статися вже сьогодні.

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