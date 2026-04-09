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Новини Відео НАТО
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Страшна правда про 2022: як Столтенберг мало не здав Східну Європу Росії. ВIДЕО

У цьому випуску Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує мемуари Єнса Столтенберга, що наробили чимало галасу у світі.

Особливу увагу приділено скандальним розділам, які стосуються домовленостей НАТО та Росії щодо Східної Європи.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

  • Раніше повідомлялося, що колишній генеральний секретар Єнс Столтенберг за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну вів переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим щодо створення так званої "буферної зони" з країн Балтії.
  • Йшлося, зокрема, про потенційне відведення сил Альянсу до рубежів 1997 року — вимогу, яку наполегливо просувала Москва.

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Автор: 

Європа (2556) НАТО (7339) Столтенберг Єнс (1541) Данилюк-Ярмолаєва Марина (479)
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Топ коментарі
+15
И зачем нам в это ГАВНО вступать, если там такое руководство?!
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09.04.2026 22:47 Відповісти
+11
Не пепекручуй. То, що журналісти такий заголовок дали заради хайпу -то їх совісті.
Хто дорослий- пам'ятає, що почалося все із вимог москви, озвучених у 2021 році на генеральній асаммблеї ООН " повернути НАТО до кордонів 1997 року.
Оскільки така вимога до НАТО надійшла- її і обговорювали. Це ніякий не секрет. І не бреши. Ніде Столтенберг не говорить,що " він хотів здати". Це брехня.

Оскільки Генеральний Секретар НАТО- ЦЕ просто чиновник, який виконує-СЕКРЕТАРСЬКІ ФУНКЦІЇ, він вніс документ роісії НА ОБГОВОРЕННЯ ЧЛЕНІВ НАТО. Сам Гєнсєк- НІЧОГО НЕ ВИРІШУЄ, він-СЕКРЕТАРКА за обсягами повноважень. А не КЕРІВНИК.
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10.04.2026 00:48 Відповісти
+10
Cтолтенберг, як і Меркель.орбан, фіцьо трамбло, ТА І МАБУТЬ нинішній шеф НАТО ДАВНО ПРИКУПЛЕНІ "РАШИСТОМ.СІТКА РАШИСТСЬКОЇ АГЕНТУРИ ТАКОЖ І В ОРГАНАХ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ В КАБМІНІ І БАНКІВСЬКІЙ І ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ У ВЗРАДІ.Куйло зрадникам платить щедро
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09.04.2026 23:15 Відповісти

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