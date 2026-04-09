Страшна правда про 2022: як Столтенберг мало не здав Східну Європу Росії. ВIДЕО

У цьому випуску Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує мемуари Єнса Столтенберга, що наробили чимало галасу у світі.

Особливу увагу приділено скандальним розділам, які стосуються домовленостей НАТО та Росії щодо Східної Європи.

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Раніше повідомлялося, що колишній генеральний секретар Єнс Столтенберг за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну вів переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим щодо створення так званої "буферної зони" з країн Балтії.

Йшлося, зокрема, про потенційне відведення сил Альянсу до рубежів 1997 року — вимогу, яку наполегливо просувала Москва.

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