Страшна правда про 2022: як Столтенберг мало не здав Східну Європу Росії. ВIДЕО
У цьому випуску Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує мемуари Єнса Столтенберга, що наробили чимало галасу у світі.
Особливу увагу приділено скандальним розділам, які стосуються домовленостей НАТО та Росії щодо Східної Європи.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
- Раніше повідомлялося, що колишній генеральний секретар Єнс Столтенберг за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну вів переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим щодо створення так званої "буферної зони" з країн Балтії.
- Йшлося, зокрема, про потенційне відведення сил Альянсу до рубежів 1997 року — вимогу, яку наполегливо просувала Москва.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто дорослий- пам'ятає, що почалося все із вимог москви, озвучених у 2021 році на генеральній асаммблеї ООН " повернути НАТО до кордонів 1997 року.
Оскільки така вимога до НАТО надійшла- її і обговорювали. Це ніякий не секрет. І не бреши. Ніде Столтенберг не говорить,що " він хотів здати". Це брехня.
Оскільки Генеральний Секретар НАТО- ЦЕ просто чиновник, який виконує-СЕКРЕТАРСЬКІ ФУНКЦІЇ, він вніс документ роісії НА ОБГОВОРЕННЯ ЧЛЕНІВ НАТО. Сам Гєнсєк- НІЧОГО НЕ ВИРІШУЄ, він-СЕКРЕТАРКА за обсягами повноважень. А не КЕРІВНИК.